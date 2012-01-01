طرح انتقال آب تاجیکستان به ایران عملیاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علاء الدین بروجردی در جلسه رسیدگی به مشکلات تولید کنندگان بخشهای صنعت، معدن، صنایع دستی و کشاورزی بروجرد اظهار داشت: در حال حاضر کم آبی در سطح کشور یک معضل ملی محسوب می شود و به همین منظور از طرف دولت بحث اجرای طرح های انتقال آب و وارد کردن آب به کشور مطرح است.

وی افزود: در این راستا تصمیم گرفته شده که در بودجه سال آینده اعتبار کلانی برای انتقال آب از تاجیکستان به ایران در نظر گرفته شود.

بروجردی تصریح کرد: خشکسالی و کم آبی یک معضل جدی است که برای جبران آن باید میلیاردها تومان هزینه کنیم.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف آب در کشورمان تاکید کرد و بیان داشت: در بخش کشاورزی به خاطر عدم استفاده بهینه از آب عمده فرآیند آبیاری با استفاده از روشهای غرقابی انجام می شود که این روند باید اصلاح شود.

بروجردی ادامه داد: در این راستا باید تلاش شود که کشاورزان از روشهای علمی و نوین آبیاری متداول در دنیا استفاده کنند.

وی افزود: هم اکنون بیش از 90 درصد مصرف آب در کشورمان مربوط به بخش کشاورزی است که این امر یک مسئله جدی تلقی شده و باید به آن رسیدگی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر حدود 400 پرونده قضایی مربوط به چاههای حفر شده فعال غیر مجاز در لرستان وجود دارد که بیشترین تخلفات در سطح استان در شهرستان دورود صورت می گیرد.