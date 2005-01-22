هولوكاست؛دروغ تاريخي بيست و هفتم ژانويه

گروههاي صهيونيستي و رژيم اسرائيل درصددند با بزرگ نمائي باصطلاح دردها و رنجهاي يهوديان از اين مساله بهره برداري كنند و با طرح اين مساله در سطح كلان ودرنهادهاي بين المللي تلاش دارند تا هرگونه مخالفتي را با مطامع و برنامه هاي خود از بين برده و آن را خنثي سازند.

اين بحث بر آن نيست تا مشكلاتي كه يهوديان در دوره جنگ جهاني دوم داشتند لاپوشاني كند و همچنين ما در صدد تائيد حكومت نژاد پرست نازيسم نيستيم بلكه در اين بحث برآنيم تا با كنكاش در اين موضوع به تبليغاتي اغراق آميزي كه گرد اين واقعه را احاطه كرده اشاره كرده و همچنين به اين نكته مهم نيز اشاره كنيم كه نبايد ظلمي كه بر قومي روا داشته شده باعث فراموشي آلام ديگر اقوام شده و اين مساله به اين قوم اجازه دهد كه به نام به اصطلاح رنج تاريخي خود، خود را مجاز به اعمال همان ظلمي بدانند كه مدعي هستند بر آنها چنين ستمهائي رفته است.

درخبرهاي قبلي مهر متذكرشديم كه اين روزها درآستانه برگزاري سالگرد "روز جهاني هولوكاست" در 27 ژانويه هستيم كه بسياري ممكن است آن را شنيده باشند ليكن تعداد معدودي از آنها از معنا و مصداق دقيق آن اطلاع كافي داشته باشند همچنين برگزاري امسال اين مراسم از يك جهت حائز اهميت است كه اخيراً كوفي عنان دبير كل سازمان ملل نيز اعلام كرده است كه در صدد است تا نشستي ويژه را براي اولين بار دراين خصوص و براي يادبود اين واقعه در مجمع عمومي سازمان ملل برگزار كند.

هولوكاست از دو واژه يوناني "Holos" به معني "همه" و "Kaustos" (در بعضي از متون به جاي واژه Kaustos از واژه Kaiein استفاده شده است) به معني سوزاندن و نابود كردن تركيب يافته است. اين واژه روي هم رفته به معني همه سوزي است و در اصطلاح از آن به قرباني و يا قرباني بزرگ ياد مي شود و به واقعه اي اطلاق مي شود كه ادعا مي شود بر اثر آن 6 ميليون يهودي زنده زنده در اطاقهاي گاز خفه شده و در كوره هاي آدم سوزي اردو گاههاي كار اجباري نازي ها سوزانده شده اند.

واژه هولوكاست هر ساله با فرارسيدن 27 ژانويه روز جهاني يادبود هولوكاست بطور گسترده تري در رسانه ها منعكس مي شود و رژيم غاصب اسرائيل هر ساله با استفاده از تبليغات مربوط به آن جهانيان را نسبت به ظلمي كه به ادعاي آنها در گذشته بر يهوديان روا داشته شده سرزنش مي كند.

هولوكاست امروزه ابعاد پيچيده اي دارد شايد بتوان اين پديده سراسر اغراق و بزرگنمائي شده را قطعنامه وجدان آزرده اروپائيها براي تسليم كردن سرزمين ملت فلسطين به ملتي كه گمان مي كنند بر آنها ستم كرده اند، مي باشد.

بعد از سال 1945 و پايان جنگ خانمانسوز جهاني دوم ماشين تبليغاتي فاتحين جنگ باهمراهي سران صهيونيست دراقدامي حساب شده و با تبليغات عجيب و غريب ذهنيتي را از داخل اردوگاههاي نازي ها براي مردم در خصوص نحوه كشتار يهوديان به تصوير كشيدند كه باور اين مساله براي افكار و اذهان مريخي انسان مدرن امروزي نيز مشكل است. آنها با به تصوير كشيدن اتاقهاي دروغين گازو كورههاي آدم سوزي اين نكته را به جهانيان القا كردند كه ستمهاي بسياري براين قوم رفته ووجدان جهانيان بايد براي جبران گناه و ظلمي كه بر يهوديان اعمال كرده بيدارشود وخدمتي را به اين مردم نمايد تا از اين پس اين قوم به اصطلاح برگزيده خداوند ديگر در هيچ برهه از تاريخ مورد ظلم ديگران واقع نشود.

براي اين منظور غرب به سركردگي انگليس و آمريكا دست به كار شد و نطفه فساد و غارت زمين را در فلسطين مظلوم كاشت و ملت فلسطين را در خاورميانه طي حكمي محكوم كرد تا تاوان گناهي مشكوك را كه به اصطلاح اروپائيان عامل ارتكاب آن بودند بپردازند. لذا امروزما در سرزمين فلسطين شاهد اين هستيم كه اين قوم به اصطلاح برگزيده و ستمديده آنچه كه مدعي هستند در طول تاريخ بر سر آنها آمده بر ملت فلسطين اعمال مي كنند اين امر ميسر نگشته مگر اينكه غرب خود را محكوم و مديون به گناهي مي داند كه بايد ملتي ديگر در نقطه اي ديگراز جهان تاوان آن را جبران كند.

پايه هاي لرزان:

گرچه رژيم صهيونيستي معتقد است كه نسل كشي يهوديان يا همان هولوكاست پديده مقدسي است و هيچ نسل كشي ديگري قابل مقايسه با آن نيست و زير سؤال بردن اين مساله گناهي نابخشودني و مستوجب تنبيه است ليكن ادعاي كشتار شش ميليون يهودي چنان بر استدلالهاي ضعيفي استوار بود كه طولي نكشيد پايه هاي مقدس آن شروع به لرزش كرد و گروهي در اروپا تحت عنوان مورخين "تجديد نظر طلب"(Revisionists) شروع به طرح اين مساله كردند كه آيا كشتار 6 ميليون يهودي به شيوه اي كه گفته مي شود در طول جنگ جهاني دوم عملي بوده است يا خير؟

اين گروه با چنين پيش فرضي وارد كار شده و در طول دو دهه ثابت كرده اند كه اگر هيتلر دست به كشتار سيستماتيك يهوديان زده است اين مساله مي توانست مدت زمان بسيار طولاني تر از 5 سال جنگ جهاني دوم را به خود اختصاص دهد.همچنين آنها ثابت كرده اند كه چنين اقدام و كشتاري با استفاده از گاز"Zyclon-B"كه صهيونيستها مدعي آن هستند بلحاظ خواص اين مواد و امكانات آن زمان نمي توانست عملي گردد.

با چنين تحقيقاتي امروزه بر بسياري از اهل انديشه و تفكر اين مساله روشن شده كه هولوكاست تبليغاتي بيش نيست و بزرگنمائي آن صرفاً براي كسب درآمد ويا به تعبير"نورمن جي فينكل استاين" استاد يهودي دانشگاه نيويورك و منتقد سياستهاي صهيونيستها "صنعت هولوكاست" است كه هدف از آن صرفاً كمك به دولت تحصيلدار اسرائيل مي باشد.

تبليغات رسانه اي تقويت كننده هولوكاست:

در طول چند دهه گذشته كه اعتبار اين رخداد زير سؤال رفته است تبليغاتچي هاي صهيونيزم با ياري جستن ازهرگونه ابزار تبليغاتي، سعي در تقويت پايه هاي سست اين ادعا بر آمدند.

آنها با استفاده از روزنامه ها، نشريات، راديو، تلويزيون، اينترنت و مهمتر از همه سينما و صنعت عظيم فيلمسازي هاليوود كه اكثر سردمداران اين صنعت تاثير گذار، از يهوديان و همچنين از مبلغين "قبالا"(عرفان يهود كه در هاليوود تبليغ مي شود) بشمار مي آيند با ساخت فيلمها و نمايشهاي فراوان سعي دارند تا مجدداً به اين مساله كه اعتبار خود را در افكار عمومي جهانيان از دست داده است اعتباري دو باره ببخشند.

هاليوود با بهره گيري از سلاطين سينماي آمريكا و غرب همچون "استيون اسپيلبرگ"، "رومن پولانسكي"، "فدريكو فليني" و با ساخت فيلمهائي نظير "فهرست شيندلر"، "پيانيست"، "زندگي زيباست" و "منطقه خاكستري" سعي كرده اند تا به جهانيان گوشزد كنند كه آنها نبايد به خود اجازه بدهند تا اين روايت مقدس را فراموش كنند كه دراين باره" دن گيلرمن"سفيررژيم اسرائيل در سازمان ملل دركنفرانس خبري كه براي برگزاري نشست ويژه در مجمع عمومي در باره هولوكاست برگزار شده بود گفت: من نه تنها نماينده اسرائيل و مردم يهود هستم بلكه شش ميليون يهودي و بسياري ديگر را كه در واقعه هولوكاست قتل عام شده اند نمايندگي مي كنم و اين يادبود يك رخداد مهم تاريخي است و اين تضمين خواهد كرد كه مردم هرگز اين واقعه را فراموش نكنند.

.نتيجه گيري:

بطور كلي مي توان چنين عنوان كرد كه جنگ، آن هم در ابعاد جهاني مصائب و مشكلاتي به همراه دارد و جنگ جهاني دوم نيز از اين قاعده مستثني نبوده است ليكن با عنايت به مقوله اخير مي توان نتايجي چند را از بحث پيش رو رفت:

* بدون شك اردوگاه نازي ها در جنگ جهاني دوم تفرجگاه نبود و مانند ساير اردوگاههاي جنگي داراي مشكلات خاص خود بوده است.

* در اين اردوگاهها افرادي بسياري بويژه افراد بي گناهي اعم از زن و مرد و كودك در اثر بيماري ، گرسنگي و ساير مسائل مربوط به جنگ كشته شده اند.

* كشته شدگان از مليتها و قوميتهاي مختلف بودند و بدون شك يهوديان يكي از اقوامي بودند كه آنها هم قربانياني در اين جنگ داشته اند.

* يهوديان تنها قربانيان جنگ نبوده و افراد بي گناهي ديگر كه تعداد آنها بسيار زيادتر از يهوديان بود دراين جنگ قرباني شدند.

* برجسته كردن و طرح بحث كشته گان يهودي و برگزاري يادبودهاي ساليانه تنها براي آنها، آن هم با چنين حجمه تبليغاتي عظيم صرفاً ريشه در سلطه طلبي و منفعت طلبي گروههاي صهيونيستي دارد.

* يهوديان هم مانند ساير انسانهاي بي گناه قرباني توسعه طلبي هيتلر شدند و نمي توان امتياز خاصي را براي آنها در مقايسه با سايرين قرار داد.

*اعلام كشته شدن 6 ميليون يهودي در جنگ جهاني دوم بزرگنمائي بيش نيست و همچنين رنج و آلام قوم و يا ملتي نمي تواند توجيهي براي جنايات آنها عليه ساير ملل بويژه ملت مظلوم فلسطين باشد.

* برجسته كردن مساله هولوكاست صرفاً سرپوش نهادن بر جنايات رژيم اسرائيل در فلسطين مي باشد.

