رئیس اداره کار و امور اجتماعی منطقه ویژه پیام کرج معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مهدی شیخ الاسلام، رئیس اداره کار و امور اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی پیام با حضور کاوه حدادپور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و کاپیتان نوروزی مدیر منطقه اقتصادی پیام و اعضای هئیت مدیره و سایر مدیران این منطقه برگزار شد.

کاپیتان محمد نوروزی مدیر منطقه ویژه اقتصادی در این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت اشتغال و تعهد اشتغالزایی ایجاد شده از مجموع تعهدات استانی و نیز اهداف و برنامه های در دست اقدام این منطقه پرداخت.



کاوه حداد پور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز نیز در بخش دیگری از این مراسم با اشاره به هدفگذاری دو میلیون و پانصد هزار نفری اشتغال در سال جهاد اقتصادی از سوی دولت خدمتگزار اظهار داشت: استان البرز نیز در این راستا تا کنون توانسته 70 درصد از تعهدات اشتغالزایی خود در سالجاری را تحقق بخشد، به همین منظور و برای جلوگیری از هرگونه خدشه به این اقدام مهم در حوزه استان البرز نیز، اعتبار سنجی اقدامات ادارات کل ذیربط در ایجاد اشتغال در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: در یک نمونه گیری آماری تعدادی از مشاغل ایجاد شده مورد راستی آزمایی قرار خواهد گرفت و نتیجه آن در قالب گزارشی به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می شود.



وی همچنین با اشاره به روند اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانه ها در طی یکسال گذشته، همراهی و همدلی مردم و مسئولان را عامل مهمی در اجرای این قانون دانسته و افزود: مباحث اقتصادی تابعی از جریانات روانی است و اگر همراهی و آمادگی روحی- روانی مردم و اعتماد به مسئولان صدر در صد نباشد قطعاً دسترسی به اهداف دچار مخاطره خواهد شد.



حداد پور تصریح کرد: بحمدالله مردم خوب کشور و استان البرز علیرغم جو سازی های صورت گرفته با اعتماد کامل، در شکل گیری و اجرای این قانون همکاری کردند و مشاهده می کنید که هم اکنون گام اول این طرح تکمیل شده و آماده اجرای مرحله دوم این طرح هستیم.



مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در پایان همکاری بخش خصوصی ، صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و بالاخص دستگاههای اجرایی استان را در تحقق تعهدات اشتغال و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و نیز اعتماد کامل آنان به سیاستهای دولت را در تمام زمینه ها ، قابل تقدیر و تحسین دانست.



فرودگاه بین المللی پیام و منطقه اقتصادی پیام در استان البرز و در زمینی به مساحت 10 هزار هکتار در جنوب غربی کرج مستقر بوده و از مهمترین مناطق اقتصادی استان محسوب می شود و دارای ظرفیت بسیار بالایی در اشتغالزایی، توسعه اقتصادی، تجارت بین الملل و گمرک در استان البرز و کشور است.

