طبس اولین شهر نمونه اسلامی شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز بهزادی ظهر یکشنبه در جمع خانواده های شهدا اظهار داشت: خدا را شاکریم که این توفیق نصیب مردم، مسئولان و خدمتگزاران شهرستان طبس شد که از بین این همه استان و شهرستان، شهرستان طبس به عنوان شهر نمونه اسلامی شناخته شود.

وی عنوان کرد: طبس از دیرباز به عنوان یک شهر مذهبی، با اخلاق و ایمان با مردمی خونگرم و فداکار شناخته شده است و این شهر دوباره به همگان ثابت کرد که این لیاقت را داشته و دارد که به عنوان شهر نمونه اسلامی شناخته شود و امیدواریم شاهد بروز اولین آثار و نتایج آن نخست در خانواده شهدا و سپس در جامعه باشیم.

فرماندار طبس همچنین با گرامیداشت حادثه تاریخی 9 دی با اشاره به حرکات فتنه گران و براندازان نظام در جامعه گفت: ما هرچه داریم از برکت خون سرخ شهیدان است و پایه نظام، مجلس، دولت، رفاه و امنیت جامعه همه و همه از خون پاک شهیدان آبیاری شده است.

وی ادامه داد: خانواده شهدا باید هم صدا و همسو ریشه همه بدخواهان نظام و انقلاب اسلامی را از جامعه کنده و به سیاه چاله تاریخ بیندازند.

بهزادی همچنین از دبیرکل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار به خاطر اهدای سند افتخار به طبس به عنوان اولین شهر اسلامی در ایران گفت: به یاری خداوند همه توانمان را به کار خواهیم گرفت و از این سند فرهنگی، اخلاقی و ایمانی که با نام شهدا مزین شده است، با جان و دل حفاظت می کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: قدمهای بعدی این جمعیت بعد از مسائل فرهنگی به سمت و سوی مسائل اقتصادی پیش برود.

در ادامه این نشست از فرماندار طبس به عنوان پدر شهید به نیابت از همه خانواده شهدای شهرستان توسظ لوح یادبودی از طرف دبیرکل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر تقدیر و از سایت طبس نیوز پرده برداری و سند چشم انداز ایجاد شهر نمونه اسلامی به امضا مسئولان حاضر در نشست رسید.