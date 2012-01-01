لوح تقدیر جشنواره فیلم کوتاه هند به «سایه خاموش من» از اهواز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه سایه خاموش من در این جشنواره به همراه 18 فیلم دیگر از ایران با سایر رقبای خود از کشورهای مختلف آسیایی به رقابت پرداخت که در نهایت شایسته تقدیر در بخش بهترین فیلم این جشنواره شناخته شد.

در این جشنواره جایزه بهترین فیلم بلند به قاهره 678 از مصر رسید و هیئت داوران از فیلم بلند کنگور تولید مشترک ایتالیا و هند نیز تقدیر به عمل آوردند.



دهمین جشنواره فیلم آسایی چشم سوم توسط بنیاد فیلم آسیا و از تاریخ 22 تا 29 دسامبر در شهر مومبای هند برگزار شد.این فیلم روز 14 دی ماه نیز در جشنواره بین المللی فیلم پروین اعتصامی تهران در خانه هنرمندان ایران به روی پرده خواهد رفت.



علی حیاتی پیش از این با فیلم جوخه در چندین جشنواره بین المللی از جمله استپس اکراین (Steps) و ابنس اتریش (Ebense) شرکت کرده است.



عوامل فیلم سایه خاموش من شامل نویسنده و کارگردان علی حیاتی، تصویر بردار محمد رضا تیموری، تدوینگر فرید دغاغله، صدا بردار بهشاد مطیعی، مدیر تولید محمد باقر شاهین وبازیگران فرخنده زاهدی، سلیمه رنگزن، علیرضا حسانی هستند.



تهیه کننده این فیلم دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان است.