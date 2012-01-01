بزرگترین مرکز سنجش مهارت جنوب کشور در اهواز افتتاح می شود

رحمن قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه استاد شاگردی 100 کارگاه فعال در استان تابلوی آموزش استاد شاگردی را بالا برده اند که حاصل کارشان 98 هزار ساعت آموزش بوده است.

رحمن قلاوند افزود: وضعیت 35 هزار کارگر ساختمانی تعیین تکلیف شده است، بخشی را سازمان تامین اجتماعی مورد حمایت قرار داده و تعدادی نیز مشکل مالی دارند که در حال پیگیری آن هستیم.



قلاوند تصریح کرد: در حوزه مشاغل خانگی، تعداد 470 پرونده کاری در شهرستانها تشکیل شده که با تفویض اختیار به مسئولان شهرستانها می توان در ارسال پرونده به بانکها و اخذ تسهیلات بانکی تسریع کرد.

وی عنوان کرد: 49 مرکز آموزشی ثابت دولتی و 900 آموزشگاه آزاد در تمامی شهرستانهای خوزستان به جز حمیدیه مراکز آموزش فنی و حرفه ای فعال هستند.



مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان اظهار امیدواری کرد که در شهر حمیدیه نیز یک مرکز آموزشی دایر خواهد شد.



قلاوند گفت: بزرگترین مرکز سنجش مهارت جنوب کشور در اهواز با 9 هزار متر مربع مساحت در دو ماه آینده افتتاح و مقدمات و عقد قرارداد شروع طرح نیازسنجی آموزش مهارتی در استان برای ارائه آموزشهای هدفمند و رفع نیازهای استان فراهم می شود.