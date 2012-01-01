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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۰۰

تا دو ماه آینده/

بزرگترین مرکز سنجش مهارت جنوب کشور در اهواز افتتاح می شود

بزرگترین مرکز سنجش مهارت جنوب کشور در اهواز افتتاح می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: تا دو ماه آینده بزرگترین مرکز سنجش مهارت جنوب کشور برای توسعه فعالیتهای مرتبط به فنی و حرفه ای در اهواز افتتاح می شود.

رحمن قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه استاد شاگردی 100 کارگاه فعال در استان تابلوی آموزش استاد شاگردی را بالا برده اند که حاصل کارشان 98 هزار ساعت آموزش بوده است.

رحمن قلاوند افزود: وضعیت 35 هزار کارگر ساختمانی تعیین تکلیف شده است، بخشی را سازمان تامین اجتماعی مورد حمایت قرار داده و تعدادی نیز مشکل مالی دارند که در حال پیگیری آن هستیم.

قلاوند تصریح کرد: در حوزه مشاغل خانگی، تعداد 470 پرونده کاری در شهرستانها تشکیل شده که با تفویض اختیار به مسئولان شهرستانها می توان در ارسال پرونده به بانکها و اخذ تسهیلات بانکی تسریع کرد.
 
وی عنوان کرد: 49 مرکز آموزشی ثابت دولتی و 900  آموزشگاه  آزاد در تمامی شهرستانهای خوزستان به جز حمیدیه مراکز آموزش فنی و حرفه ای فعال هستند. 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان اظهار امیدواری کرد که در شهر حمیدیه نیز یک مرکز آموزشی دایر  خواهد شد.

قلاوند گفت: بزرگترین مرکز سنجش مهارت جنوب کشور در اهواز با 9 هزار متر مربع مساحت در دو ماه آینده افتتاح و مقدمات و عقد قرارداد شروع طرح نیازسنجی آموزش مهارتی در استان برای ارائه آموزشهای هدفمند و رفع نیازهای استان فراهم می شود.
کد مطلب 1498245

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