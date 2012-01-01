تور گردشگری صنعتی و کارآفرینی در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حکمت الله کریمی اظهار داشت: به منظور آشنایی کودکان و نوجوانان با روند تولید محصولات و کالاهای ایرانی و استفاده از فرآورده هایی که برای سلامت انسان مفید است، با همکاری یکی از صنایع تولیدی صنعتی اردوی یک روزه در قالب تور گردشگری صنعتی و کارآفرینی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه امروزه وجود اجناس و محصولات تقلبی در بازار تهدید جدی برای سلامت جامعه و اعضای خانواده به شمار می رود، بیان کرد: لازم است شهروندان با چگونگی تولید یک محصول سالم و استاندارد آشنا شوند و از این رو حضور در مراکز و کارخانجات تولیدی و صنعتی می تواند در ارتقای سطح آگاهی خانواده ها ، تشخیص کالای سالم از تاریخ مصرف گذشته و ... نقش مهمی را ایفا کند.

مسئول فرهنگسرای فناوری اطلاعات شهرداری شیراز گفت: برنامه ریزی برای برگزاری تور گردشگری صنعتی و کارآفرینی و بازدید از دیگر کارخانجات و مراکز صنعتی شیراز را در دستور کار داریم.