علیرضا مزروعی دبیر طرح گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد این دبیرخانه به منظور ارتقای معرفت دینی جامعه در ایام محرم گفت: رویکردی که در حوزه گفتمانهای دینی در سطح کشور داشتیم براین بود که انگیزه قیام اباعبدالله حسین را در حوزه گفتمانها تبیین کنیم .

وی افزود: مسئله دیگری که در اولویت کار ما قرار داشت بحث آسیب شناسی فرهنگ عاشورا بود. فرهنگ عاشورا به لحاظ پویایی ذاتی در طول ادوار تاریخی اسلام مورد خشم و تهاجم دشمنان بوده و هم اکنون بسیاری از تئوری پردازان در جبهه مخالف سعی در ایجاد انحراف در آن هستند. برای مثال فوکویاما از تئوری پردازان آمریکایی اشاره کرده است که اگر می خواهید شیعه را مورد هجمه قرار دهید باید تحریفاتی در بحث عاشورا وارد و دو بال عاشورا و مهدویت را تضعیف کنید.

مزروعی اظهار داشت: بر این اساس یکی از عناوین گفتمان دینی که در سال 90 به موضوعات قبلی اضافه شد بحث آسیب شناسی فرهنگ دینی و آسیب شناسی فرهنگ عاشورا بود. در این راستا به منظور این که تحریفات از این فرهنگ مقدس زوده شوند یکی از برنامه های جدی ما آسیب شناسی فرهنگ عاشورا و آگاهی بخشی به جامعه هدف که بیشتر جوانان و نوجوانان هستند بوده است. همچنین تلاش کردیم به معرفی الگوهای صحیح عزاداری بپردازیم.

وی در رابطه با ارزیابی تأثیر این برنامه ها اظهار داشت: یکی از راههایی که انجام می دهیم بحث نظر سنجی و ارزیابی میدانی برنامه ها است. بعد از برگزاری یک گفتمان در مرکز آموزشی یا مسجد محوری یا سایر کانونهای جمعیتی اقدام به نظر سنجی از جامعه هدف می کنیم تا میزان رضایت مندی شرکت کنندگان از این بحث مشخص شود.

دبیر طرح گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی تأکید کرد: تا کنون وقتی بحثها به فلسفه قیام عاشورا و آسیب شناسی فرهنگ عاشورا اشاره داشته است به عنوان بحثهای جدید مورد استقبال جوانان و نوجوانان قرار گرفت.

وی گفت: در سال 90 علاوه بر محورهای اضافه شده بخشی از حجم عملیات برنامه گفتمانها در طول سال را به محرم و صفر اختصاص دادیم. در این فعالیتها تلاش شد نگاه تنها تاریخی نباشد بلکه نگاهی توأم با تحلیل مسائل اجتماعی جامعه باشد از این رو بحث بصیرت افزایی به این محورها افزوده شد.

مزروعی درباره تحلیل بازخوردها در دبیرخانه گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: این دبیرخانه به ارزیابی گزارش فعالیتهای انجام شده و نظرسنجیهای آماری می پردازد تا نقاط ضعف و قدرت آن و همچنین تهدیدها و فرصتهای برنامه شناخته شود.

دبیر طرح گفتمانهای دینی تصریح کرد: یکی از موفقیتهای برنامه گفتمان دینی نیازسنجی است ما سعی می کنیم برنامه ها را متناسب با نیاز جامعه هدف طراحی کنیم، از این جهت باید نیازها را شناسایی کنیم، از این رو به آخرین رصد فرهنگی استانها توجه کرده و براساس آن نیازها را شناسایی می کنیم.

وی همچنین گفت: گروه کارشناسی همچنین موضوعات دارای اولویت را از مراکز کلان فرهنگی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای فرهنگ عمومی دریافت کرده و در رأس آن منویات مقام معظم رهبری را مدنظر قرار داده و در نهایت براساس یک نگاه کارشناسی این حوزه، موضوعات از سوی یک گروه کارشناسی طراحی می شوند.