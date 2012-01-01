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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

رئوفی نژاد :

توجه به فرهنگ ایثار و شهادت اقتدار نظام را به دنبال دارد

توجه به فرهنگ ایثار و شهادت اقتدار نظام را به دنبال دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: در جامعه توجه به فرهنگ ایثار و شهادت و اجرای برنامه هایی در خصوص فرهنگ ایثار اقتدار نظام را به دنبال دارد و باید به این امر توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در بازدید از بنیاد شهید و ایثار گران استان، خدمات ارائه شده در دولت عدالت محور را بسیار خوب عنوان کرد و افزود: دولت نگاه ویژه ای به خانواده های شهدا  و ایثارگران دارد و  ارائه خدمات بهتر به خانواده شهدا را اولویت کاری خود قرار داده است.

 وی ادامه داد: خدمات ارائه شده به خانواده شهدا در حال حاضر قابل قیاس با 15 سال گذشته نیست و خانواده ها با فشارهای روحی و روانی مواجه بودند لذا آن روز بنیاد شهید با امروز قابل مقایسه نیست.

استاندار زنجان تاکید کرد: در حال حاضر خدمات ارائه شده در مسکن، درمان، اشتغال و سامان دهی گلزارهای شهدا بسیار خوب بوده و لذا این کارها ماندگار است و هیچگونه مشکلی در این حوزه ها به خصوص حوزه درمان وجود ندارد.  

وی گفت: جانبازانی که در ادارات مشغول هستند هزینه درمان را 50 درصد سازمان تقبل می کند.

استاندار زنجان در ادامه افزود: سامان دهی 100 درصد گلزار شهدا در کشور انجام خواهد شد که تا پایان دولت عدالت محور این پروژه بزرگ عملیاتی خواهد شد و در استان هم سامان دهی گلزار شهدا انجام می شود.

 رئوفی نژاد تاکید کرد: مسئولین ارتباط معنوی با خانواده های شهدا  را طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تقویت کنند که این فضای معنوی ارزش دارد.

وی افزود: جانبازانی که  5 الی 100  درصد جانبازانی دارد از پرداخت بیمه معاف هستند.

کد مطلب 1498250

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