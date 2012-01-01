مباحث علوم انسانی را نباید سطحی و شعاری نگریست

دکتر کریم مجتهدی در مورد بومی کردن علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: بومی سازی علوم انسانی یعنی تأمل کردن بیشتر در این علوم با توجه به واقعیات اجتماعی و تاریخی مردم ایران، یعنی طوری نباشد که رشته‎هایی از علوم که از جای دیگری نشأت گرفته و مطرح شدند و متعلق به کشورهای غربی هستند را به عینه به دانشجویان کشورمان تحمیل کنیم.

وی افزود: بطور طبیعی جامعه ما با مسائل و شرایط تاریخی و اجتماعی اروپائیان بیگانه است در نتیجه بومی کردن یعنی توجه به احتیاجات و نیازهای فکری و فرهنگی و حتی غیر فرهنگی مانند نیازهای مادی و کاربردی مردم خودمان در واقع این ایده‎‌ل و هدف بومی کردن علوم انسانی است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی افزود: به نظر شخصی بنده در اینجا سطحی نگری و نگاه عمیق بنیادین مطرح می‎شود. باید نیازهای واقعی امروزین و آتی جامعه خودمان را بشناسیم، تعلیمات نوعی آینده نگری است وقتی علمی را تعلیم می‎‏دهیم ممکن است احتیاج روزمره نباشد ولی احتیاجی باشد که در پیش داریم، برای مثال تعلیم و تربیت یک دانشجوی پزشکی را در نظر بگیریم، شاید آن دانشجو در طول سالهای دانشجویی تأثیری در جامعه نداشته باشد و نتواند اقدام مؤثری کند ولی پس از متخصص شدن نیازهای جامعه را مرتفع می‏سازد.

مجتهدی یادآور شد: در علوم انسانی نباید مسائل را سطحی انگاشت و در حد شعار صحبت کرد، بلکه باید نیازهای بومی را شناخت و در ضمن اعتبار علمی علوم انسانی را هم درنظرگرفت.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه درمورد اینکه این اقدام چه دستاوردهایی برای جامعه خواهد داشت نیز گفت: هرنوع اقدامی که با صداقت و قابلیت و تبحر انجام گیرد همیشه مفید خواهد بود. آنچه صدمه می‏زند سطح نگری و سطحی انگاری و دخل و تصرف‎های عجولانه و بی‏تأمل است.