شروط آموزش و پرورش برای استخدام 900 معلم نهضت سواد آموزی ملغی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با شکایت خانم معصومه پرتوی پلاسجین به شماره دادنامه 383 در تاریخ هفتم آذرماه سال جاری در دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بندهای 2 و3 بخشنامه شماره 22/62719/710 امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش غیرقانونی است پرونده در دیوان عدالت اداری با کلاسه 89/820 مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش شاکی پرونده اذعان داشته است بر اساس این بخشنامه آموزش و پرورش برای استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی شروطی مانند اشتغال در مراکز پیش دبستانی دولتی، داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش، دریافت حقوق از اعتبارات دولتی، دارای بیش از ده سال سابقه همکاری در شغل اعلام شده و اشتغال به کار تا تاریخ 31/3/1388، تاریخ شروع به کار 1/7/1378 و قبل از آن و حداقل مدرک تحصیلی دیپلم " عنوان کرده است که با حکم مقنن در ماده 6 قانون تعیین و تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران مصوب 15 مهر ماه سال 88 مغایرت دارد.

در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه دفاعیه شماره 8992/810-23/1/13890 توضیح داده است که: بر اساس بند الف ماده 4 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 5/3/1367 اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش، برای تاسیس واحد آموزشی کودکستان، برای مؤسّسان بخش غیر دولتی الزامی است، که این موضوع در تبصره ماده 9 قانون اصلاح تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 6/5/1387 نیز مرجع صدور مجوز فعالیت مرکز آموزش پیش دبستانی را جهت کودکان 4 و 5 ساله آموزش و پرورش قرار داده است و طبق ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی به دو صورت 1- دولتی با مشارکت مردم 2- غیر دولتی بر اساس قوانین مربوط اعلام شده است.

لذا با مد نظر قرار دادن مواد مذکور، پیش دبستانیهایی که مشمول بند الف ماده 4 قرار می‎گیرند دولتی است و در پرداخت حقوق مربیان آنها از اعتبارات دولتی استفاده می‎شود، ولی پیش دبستانی‎هایی که مشمول بند ب ماده 4 اساسنامه یاد شده و قانون مدارس غیر انتفاعی قرار می‎گیرند کاملاً خصوصی بوده و فقط ملزمند که مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش بگیرند از سوی دیگر صدور مجوز فعالیت برای مهد کودکهایی که فعالیت آنها برای سنین زیر 4 سال است بر اساس ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 1 ماده 1 دستورالعمل تبصره 11 اصلاحیه قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و با عنایت به مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 21/5/1365 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه 422 مورخ 16/4/1377 بر عهده سازمان بهزیستی کشور است. این بدین معناست که کسانی که در این گونه مراکز فعالیت می‎کنند تابع مقررات خاص خود بوده و آموزش و پرورش هیچ گونه تعهدی نسبت به مربیان شاغل در این مراکز ندارد.

همچنین بر اساس صراحت ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب 15/7/1388 فقط مجوز استخدام به کسانی را می‎دهد که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش به صورت مستمر تا سال 1388-1387 داشته باشند. (تاکید می‎شود که همکاری با آموزش و پرورش ملاک قانونگذار است نه واحدی که فقط مجوز آن را آموزش و پرورش داده است اما به عنوان بخش خصوصی و غیر دولتی اداره می‎شود) در همین ارتباط پیش دبستانی‎هایی، دولتی به شمار می‎آیند که مشمول بند الف ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش بوده و مجوز فعالیت خود را از آموزش و پرورش دریافت کرده باشند و همچنین از اعتبارات دولتی حقوق مربیان آنها پرداخت شده باشد.

به عبارت دیگر فقط کسانی مشمول ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس مصوب 15/7/1388 قرار می‎گیرند که در پیش دبستانی‎های دولتی سابقه داشته باشند و افرادی که با مراکز خصوصی همکاری داشته‎اند، آموزش و پرورش طبق ماده یاد شده تکلیفی بر استخدام آنها ندارد.

نکته دیگر آنکه در اجرای قانون به کارگیری معلمان حق التدریس مصوب 7/7/1383 مجلس شورای اسلامی و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب 1/10/1383 که طی نامه شماره 61433 مورخ 22/10/1383 توسط ریاست جمهوری ابلاغ شده بود اداره کل امور اداری در همین راستا دستورالعمل شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 را به ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

بند 1/1 در مورد معلم حق التدریس، داشتن ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ادارات آموزش و پرورش و همچنین استفاده از بودجه جاری دولتی جهت دریافت حق التدریس را یکی از شرایط استخدام و شمول قانون فوق دانسته است در جهت تایید بخشنامه مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت رویه شماره 323 الی 332 مورخ 20/6/1384 تعریف ذیل را به عنوان معلم حق التدریس پذیرفته است«معلم حق التدریس به کسی اطلاق می‎شود که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسؤولان ذی‎صلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزشی و پرورشی در واحدهای آموزشی دولتی، آموزشکده‎های فنی و حرفه‎ای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولتی حق التدریس دریافت نموده و در سال 1383-1382 یا 1384-1383 در سمت فوق شاغل به تدریس باشد.

همچنین بنابراین با در نظر گرفتن مطالب فوق و مفهوم ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی اولاً: بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 اداره کل امور اداری و تشکیلات خلاف قانون یاد شده نیست بلکه منطبق با مدلول ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی تنظیم شده است. ثانیاً: به دلیل این که نامبرده با بخش خصوصی (غیر دولتی) مشمول بند «ب» ماده 4 اساسنامه دوره پیش دبستانی مصوب جلسه 699 مورخ 28/7/1382 شورای عالی آموزش و پرورش همکاری داشته است لذا مشمول بند 2 و 3 بخشنامه شماره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 قرار نمی‎گیرند. بنابراین دلیلی بر ابطال بخشنامه و به تبع آن استخدام مشارالیها وجود ندارد.

با عنایت به مراتب یاد شده رد شکایت نامبرده مورد استدعاست. "

پس از اظهارات متشاکی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 6 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران مصوب 15/7/1388، مقرر گردیده: " نهصد نفر از مربیان پیش دبستانی که بیش از ده سال سابقه همکاری با آموزش و پرورش دارند در صورت شاغل بودن تا پایان سال تحصیلی 1388-1387 و دارا بودن مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت رسمـی و دارنـدگان مـدرک کـاردانی و دیپلم بـه صـورت پیمانـی بـه استخدام در می‎آیند..."

نظر بـه ایـن که مدیـر کل امور اداری و تشکیـلات وزارت آمـوزش و پـرورش در بنـدهای 2 و 3 بخشنـامـه شمـاره 22/62719/710 مورخ 18/8/1389 دو شرط داشتن ابلاغ تمام وقت از اداره آموزش و پرورش و دریافت حقوق از اعتبارات دولتی را به شرایط تعیین تکلیف استخدامی مصرح در قانون یاد شده اضافه کرده است، اضافه کردن این شروط مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‎شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‎شود.