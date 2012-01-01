طرح "هلال مهربانی " در ماسال به اجرا در آمد

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح "هلال مهربانی " کارکنان و اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر ماسال در قالب گروههای حمایت و مشارکت اقدام به توزیع لوازم بهداشتی و سبدهای غذایی کردند.

وی اظهارداشت: در این طرح 40 سبد غذایی و بهداشتی به ارزش هشت میلیون ریال در بین دانش آموزان بی بضاعت روستای طالب دره ماسال توزیع شد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: ترویج فرهنگ انساندوستانه، کمک به اقشار بی بضاعت و شناخت بیشتر افراد با فعالیت های این جمعیت از مهمترین اهداف اجرای این طرح بوده است.

برپایی نمایشگاه تجهیزات امدادی هلال احمر در دانشگاه گیلان



وی همچنین افزود: به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله نمایشگاه تجهیزات امدادو نجات جمعیت هلال احمر در دانشکده فنی دانشگاه گیلان گشایش یافت.

محمدی اظهارداشت: در این نمایشگاه که با همکاری کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر در دانشگاه برپا شد، تجهزات امداد و نجات شامل ست های امداد و نجات دریایی، کوهستان، جاده ای و وسایل و تجهیزات اطفای حریق و غواصی در معرض دید دانشجویان قرار گرفته است.

وی گفت: برگزاری دوره های آموزشی امدادی و اجرای مانور شعب هلال احمر شهرستانها دردانشگاهها و مراکز عالی استان از دیگر برنامه های انجام شده در این روز بود.

مدیرعامل هلال احمر گیلان افزود: آشنایی بیشتر دانشجویان با نحوه برخورد در هنگام مواجه با حوادث و ترویج فرهنگ خود امدادی و دیگر امدادی از اهداف اجرای این برنامه ها بوده است.

اهدا خون داوطلبانه از سوی اعضای هلال احمر در آستانه اشرفیه

وی افزود: در اقدامی داوطلبانه و خودجوش 30 نفر از کارکنان، اعضای جوان، امدادگر و داوطلب جمعیت هلال احمر در شهرستان آستانه اشرفیه با حضور در سازمان انتقال خون این شهرستان 13هزار و 500 سی سی از خون خود را به نیازمندان به خون اهدا کردند.

محمدی با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ نوعدوستی و کمک به همنوع از اهداف اجرای این برنامه است، اظهارداشت: جمعیت هلال احمر استان با هدف کمک به بیماران برنامه های داوطلبانه اهدا خون را در دوره های متعدد و با توجه به نیازمندی در سراسر شعب جمعیت هلال احمر شهرستانها سازماندهی می کند.

برگزاری دوره آموزشی امدادی مرکز علمی - کاربردی هلال احمر گیلان در شهرستانها



وی همچنین با بیان اینکه به مناسبت گرامیداشت روز ملی ایمنی در برابر زلزله، دوره آموزشی امدادی به اجرا درآمد، گفت: با اجرای این طرح 56 نفر از مربیان امداد و نجات هلال احمر استان با حضور در 28 کانون دانشجویی و مراکز علمی - کاربردی در سراسرشهرستانهای گیلان، دانشجویان را با انواع حوادث، راههای پیشگیری و مقابله با حوادث و ارائه خدمات امداد و کمک های اولیه به حادثه دیدگان آشنا کردند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان آشنایی بیشتر دانشجویان با فعالیت های امدادی بمنظور ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه و تحقق شعار در هر خانواده یک امدادگر را از اهداف اجرای این دوره آموزشی عنوان کرد.

برگزاری دوره آموزشی پرسمان مهدویت در جمعیت هلال احمر گیلان



وی گفت: دوره آموزشی پرسمان مهدویت با محوریت امر به معروف و نهی از منکر با حضور 200 نفر از کارکنان هلال احمر در سالن اجتماعات جمعیت برگزار شد، در این دوره مباحثی مانند امر به معروف و نهی از منکر در دوران ظهور حضرت مهدی (ع) و توسط اساتید حوزه و دانشگاه بیان شد.

محمدی هدف از برگزاری این دوره را ارتقای روحیه معنوی در راستای ارزشهای اسلامی، تحکیم مبانی اعتقادی و اخلاقی به منظور گسترش فرهنگ مهدویت و بستر سازی ظهور منجی عالم بشریت عنوان کرد.

وی یادآورشد: شرکت کنندگان پس از آزمون و پاسخ به سئوالات تستی و تشریحی گواهی پایان دوره از جمعیت هلال احمر دریافت می کنند.