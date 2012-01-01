طرح "هلال مهربانی " در ماسال به اجرا در آمد

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای طرح "هلال مهربانی " کارکنان و اعضای داوطلب جمعیت هلال احمر ماسال در قالب گروههای حمایت و مشارکت اقدام به توزیع لوازم بهداشتی و سبدهای غذایی کردند.
برپایی نمایشگاه تجهیزات امدادی هلال احمر در دانشگاه گیلان
وی همچنین افزود: به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله نمایشگاه تجهیزات امدادو نجات جمعیت هلال احمر در دانشکده فنی دانشگاه گیلان گشایش یافت.
محمدی اظهارداشت: در این نمایشگاه که با همکاری کانون دانشجویی جمعیت هلال احمر در دانشگاه برپا شد، تجهزات امداد و نجات شامل ست های امداد و نجات دریایی، کوهستان، جاده ای و وسایل و تجهیزات اطفای حریق و غواصی در معرض دید دانشجویان قرار گرفته است.
وی گفت: برگزاری دوره های آموزشی امدادی و اجرای مانور شعب هلال احمر شهرستانها دردانشگاهها و مراکز عالی استان از دیگر برنامه های انجام شده در این روز بود.
مدیرعامل هلال احمر گیلان افزود: آشنایی بیشتر دانشجویان با نحوه برخورد در هنگام مواجه با حوادث و ترویج فرهنگ خود امدادی و دیگر امدادی از اهداف اجرای این برنامه ها بوده است.
وی همچنین با بیان اینکه به مناسبت گرامیداشت روز ملی ایمنی در برابر زلزله، دوره آموزشی امدادی به اجرا درآمد، گفت: با اجرای این طرح 56 نفر از مربیان امداد و نجات هلال احمر استان با حضور در 28 کانون دانشجویی و مراکز علمی - کاربردی در سراسرشهرستانهای گیلان، دانشجویان را با انواع حوادث، راههای پیشگیری و مقابله با حوادث و ارائه خدمات امداد و کمک های اولیه به حادثه دیدگان آشنا کردند.
وی گفت: دوره آموزشی پرسمان مهدویت با محوریت امر به معروف و نهی از منکر با حضور 200 نفر از کارکنان هلال احمر در سالن اجتماعات جمعیت برگزار شد، در این دوره مباحثی مانند امر به معروف و نهی از منکر در دوران ظهور حضرت مهدی (ع) و توسط اساتید حوزه و دانشگاه بیان شد.
نظر شما