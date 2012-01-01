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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۲

حاجی بابایی خبرداد:

هماهنگی با دولت برای پرداخت هزینه سوخت مدارس

هماهنگی با دولت برای پرداخت هزینه سوخت مدارس

وزیر آموزش و پرورش درباره پرداخت نشدن 50 درصد هزینه سوخت مدارس گفت: با مسئولان ذی‌ربط در دولت در حال هماهنگی هستیم که این موضوع به صورت بخشنامه از سوی وزارتخانه‌های مربوطهابلاغ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی روز یکشنبه در حاشیه همایش گرامیداشت حماسه 9 دی که با حضور بسیجیان حوزه ستادی این وزارتخانه در سالن حجاب برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: به مدیران مدارس اعلام شده مبلغی که امسال برای سوخت مدارس می‌پردازند، 50 درصد کل هزینه است و آنها نیز کاملاً در جریان هستند بنابراین اگر فیش گاز در دستشان است منتظر باشند که بخشنامه صادر شود و سپس آن را پرداخت کنند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: انشاءالله مشکل قطع گاز هم پیش نمی‌آید و اگر مواردی هست با استانداریها و فرمانداری‌ها صحبت می‌شود و مشکل برطرف خواهد شد.

حاجی‌بابایی در پاسخ به پرسشی در باره مشکل کمبود مدرسه در پروژه‌های مسکن مهر گفت: استانداران استانهای تهران، البرز، قم و خراسان برای احداث 750 مدرسه در پروژه‌های مسکن با یکدیگر توافق کرده اند.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در گذشته چهار تبصره در قانون شوراهای آموزش و پرورش وجود داشت که براساس آن در هر جا که انبوه‌سازی می‌شود، باید مدرسه آن نیز تامین شود، اما این تبصره‌ها حذف شدند. در حال حاضر به دنبال این هستیم که اگر این چهار تبصره احیا شود، خیلی از مشکلات به طور قانونی حل خواهد شد.

12 میلیون و 300 هزار دانش آموز داریم

وی همچنین از تعیین آمار دقیق جمعیت دانش‌آموزی و فرهنگیان خبر داد و گفت: جمعیت دانش‌آموزی کشور 12 میلیون و 300 هزار نفر و جمعیت نیروهای استخدام رسمی و پیمانی (بند "واو") حدود 920 هزار نفر است. 

کد مطلب 1498259

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