حکم اعضاء باند جعل گواهینامه رانندگی در کرمان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور سالاری با اشاره به سوء استفاده مدیر یکی از آموزشگاههای رانندگی کرمان، گفت: بازرسی پلیس راهور استان کرمان، سوءاستفاده و جرم این فرد را کشف و اعلام کرده است.

سالاری ابراز داشت: این باند سه نفره با تکیه بر سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، مجموعا 351 میلیون و 900 هزار ریال تحصیل مال نامشروع داشته اند.

وی تعداد گواهینامه های جعلی صادره این باند را 117 فقره ذکر کرد و بیان داشت: متهم ردیف دوم با شناسائی افراد و اخذ مقادیری وجه نقد بین 400 تا 700 هزار تومان افراد را به متهم ردیف اول معرفی می کرده است.

این مسئول قضائی فعالیت نفر سوم باند را جعل کارت معافیت یا پایان خدمت با استفاده از ابزار و نرم افزارهای مختلف ذکر کرد و اضافه کرد: این فرد عکاس بوده و با گرفتن مبالغی در حدود 20 هزار تومان، اقدام به جعل کارت معافیت و یا پایان خدمت برای تکمیل پرونده اخذ گواهینامه می کرده است.

سالاری ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده به شش سال حبس و 325 میلیون 300 هزار ریال جزای نقدی محکوم شده است.

رئیس شعبه 102 عمومی جزایی یک سال حبس و 12 میلیون و 800 هزار ریال جریمه نقدی را در انتظار متهم ردیف دوم دانست و اظهار داشت: متهم ردیف سوم نیز به شش ماه حبس و پرداخت 23 میلیون 800 هزار ریال محکوم شده است.