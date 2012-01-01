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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۴

برای نخستین بار در کشور؛

شورای حل اختلاف پرستاران بخش خصوصی و کارفرمایان تشکیل شد

شورای حل اختلاف پرستاران بخش خصوصی و کارفرمایان تشکیل شد

عضو شورای عالی نظام پرستاری، از تشکیل شورای سازش و حل اختلاف بین پرستاران بخش خصوصی و کارفرمایان برای نخستین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان افزود: با همکاری اداره کار استان خراسان رضوی و هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد برای اولین بار در کشور شورای سازش  و حل اختلاف پرستاران بخش خصوصی و کارفرمایان تشکیل شد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد گفت: در این شورا یک نماینده از بین کارفرمایان بخش خصوصی و یک نماینده از طرف پرستاران به عنوان حکم انتخاب شدند که احکام  آنان  نیز صادر می شود و از این پس این شورای حل اختلاف می تواند تمام مسائل  و مشکلات مرتبط با قانون کار پرستاران  را در  مراحل اولیه حل کند.
 
وی ادامه داد: در واقع این شورا یک مرحله جلوتر از شکایت به اداره کار است و تلاش می کند با ریش  سفیدی و حکمیت اختلاف پرستاران با کارفرمایان را در بخش خصوصی حل کند و تصمیمات این شورا  برای طرفین لازم الاجراست.
 
نجاتیان افزود: هر نوع اختلاف مربوط به قراردادها، ساعت کاری و مسائل مرتبط با قانون کار بین پرستاران و کارفرمایان در این شورا  قابل  رسیدگی است اما اگر اختلاف در این شورا به صلح و سازش نرسید پرستار می تواند شکایت خود را به اداره کار استان ارائه کند.
 
وی گفت: در گذشته در مورد سخت و زیان آور بودن شغل پرستاری برای زنان در قانون کار ابهاماتی بود که خوشبختانه این ابهامات با تصویب و ابلاغ قانون ارتقای بهره وری خدمات پرستاری به صورت  روشن بر طرف شد و پرستاران از ماده 75 قانون کار مستثنی شدند بنابراین حرفه پرستاری اکنون با صراحت قانونی برای همه مردان و زنان پرستار جزء مشاغل سخت و زیان آور است و پرستاران در هر جای کشور می توانند با 20 سال سابقه درخواست بازنشستگی بدهند.
کد مطلب 1498264

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