شورای حل اختلاف پرستاران بخش خصوصی و کارفرمایان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان افزود: با همکاری اداره کار استان خراسان رضوی و هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد برای اولین بار در کشور شورای سازش و حل اختلاف پرستاران بخش خصوصی و کارفرمایان تشکیل شد.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد گفت: در این شورا یک نماینده از بین کارفرمایان بخش خصوصی و یک نماینده از طرف پرستاران به عنوان حکم انتخاب شدند که احکام آنان نیز صادر می شود و از این پس این شورای حل اختلاف می تواند تمام مسائل و مشکلات مرتبط با قانون کار پرستاران را در مراحل اولیه حل کند.

وی ادامه داد: در واقع این شورا یک مرحله جلوتر از شکایت به اداره کار است و تلاش می کند با ریش سفیدی و حکمیت اختلاف پرستاران با کارفرمایان را در بخش خصوصی حل کند و تصمیمات این شورا برای طرفین لازم الاجراست.

نجاتیان افزود: هر نوع اختلاف مربوط به قراردادها، ساعت کاری و مسائل مرتبط با قانون کار بین پرستاران و کارفرمایان در این شورا قابل رسیدگی است اما اگر اختلاف در این شورا به صلح و سازش نرسید پرستار می تواند شکایت خود را به اداره کار استان ارائه کند.

وی گفت: در گذشته در مورد سخت و زیان آور بودن شغل پرستاری برای زنان در قانون کار ابهاماتی بود که خوشبختانه این ابهامات با تصویب و ابلاغ قانون ارتقای بهره وری خدمات پرستاری به صورت روشن بر طرف شد و پرستاران از ماده 75 قانون کار مستثنی شدند بنابراین حرفه پرستاری اکنون با صراحت قانونی برای همه مردان و زنان پرستار جزء مشاغل سخت و زیان آور است و پرستاران در هر جای کشور می توانند با 20 سال سابقه درخواست بازنشستگی بدهند.