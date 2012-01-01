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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۱۶

عباسی:

تعداد آثار ثبتی گلستان در قهرست ملی به 607 اثر رسید

تعداد آثار ثبتی گلستان در قهرست ملی به 607 اثر رسید

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: تاکنون تعداد 590 اثر استان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود که با ثبت 17 اثر جدید تعداد آثار ثبتی استان به 607 اثر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی عباسی در این زمینه افزود: با ثبت آثار باستانی و تاریخی این استان در فهرست آثار ملی کشور، ضمن معرفی اهمیت این آثار، تمدن دیرینه و کهن این سرزمین بیش از پیش مطرح و معرفی شده و برای حفاظت و پاسداری آن ها تلاش شود.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 17 اثر جدید به عنوان آثار پیشنهادی در چهارمین همایش سراسری شورای عالی ثبت کشور که در جزیره قشم برگزار شد، مطرح و برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تائید شد.

وی با اشاره به این آثار، افزود: تپه آجا، تپه ترکمن، تپه چینو، تپه حاج علی دنکوب، تپه قاسم آبادی، تپه قربان خان، تپه مرجن جه، تپه تام درل جه، تپه شورای عرفان آباد، یاسی تپه 1 و2، تپه عنایتی 1 و 2، تپه حاج ولی محمد آرخی، تپه قره آغاج، تپه موسی نورالله، قلم تپه، تپه قاسم علی، 16 اثری است که پرونده های ثبتی آن ها دراین شورا مطرح شد و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.
 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: تمامی این تپه ها و آثار ثبتی در شهرستان علی آباد کتول واقع شده اند.
 
وی یادآور شد: مراسم طوق بندان این استان نیز که در ایام محرم به اجرا در می آید، در فهرست آثار معنوی این استان قرار گرفت و ثبت شد. 
کد مطلب 1498265

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