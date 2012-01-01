تعداد آثار ثبتی گلستان در قهرست ملی به 607 اثر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی عباسی در این زمینه افزود: با ثبت آثار باستانی و تاریخی این استان در فهرست آثار ملی کشور، ضمن معرفی اهمیت این آثار، تمدن دیرینه و کهن این سرزمین بیش از پیش مطرح و معرفی شده و برای حفاظت و پاسداری آن ها تلاش شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: 17 اثر جدید به عنوان آثار پیشنهادی در چهارمین همایش سراسری شورای عالی ثبت کشور که در جزیره قشم برگزار شد، مطرح و برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور تائید شد.

وی با اشاره به این آثار، افزود: تپه آجا، تپه ترکمن، تپه چینو، تپه حاج علی دنکوب، تپه قاسم آبادی، تپه قربان خان، تپه مرجن جه، تپه تام درل جه، تپه شورای عرفان آباد، یاسی تپه 1 و2، تپه عنایتی 1 و 2، تپه حاج ولی محمد آرخی، تپه قره آغاج، تپه موسی نورالله، قلم تپه، تپه قاسم علی، 16 اثری است که پرونده های ثبتی آن ها دراین شورا مطرح شد و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان تصریح کرد: تمامی این تپه ها و آثار ثبتی در شهرستان علی آباد کتول واقع شده اند.



وی یادآور شد: مراسم طوق بندان این استان نیز که در ایام محرم به اجرا در می آید، در فهرست آثار معنوی این استان قرار گرفت و ثبت شد.