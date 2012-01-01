138 نفر در شیراز داوطلب حضور در انتخابات شدند

وحید رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ثبت نام قطعی نامزد های انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شیراز افزود: 12 نفر زن و 126 نفر مرد، مدارک خود را به فرمانداری شیراز ارائه کردند و به عنوان ثبت نام شدگان قطعی حضور در انتخابات مشخص شدند.

وی ادامه داد: در میان این افراد سه نفر دارای مدرک حوزه ای و دیگران دارای مدارک کارشناسی، ارشد و دکترا هستند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شیراز با اشاره به وضعیت سنی داوطلبین انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شیراز یادآور شد: جوانترین نامزد های انتخاباتی دارای 30 سال و مسن ترین 65 سال سن دارد.

رجایی تصریح کرد: تمامی نمایندگان فعلی شهرستان شیراز نیز در این دوره ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به تغییر در آمار ارائه شده تعداد داوطلیبن حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شیراز، گفت: تا زمان مهلت قانونی ثبت نام از نامزد های انتخاباتی در شیراز 137 نفر مدارک خود را ارایه کردند و یک نفر نیز در شهری دیگر حضور داشته و اقدام به ثبت نام کرده است.