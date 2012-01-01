شرکت آثار 19 عکاس در بخش مواد تبلیغی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی عکاسان شرکت کننده در این دوره جشنواره به این ترتیب است:

1- احمد رضا شجاعی (فیلم های "سه درجه تب"، "اخلاقتو خوب کن"، "سوت پایان"، "زنان ونوسی، مردان مریخی")

2- بابک برزویه (فیلم های "جرم"، "اخراجی سه")

3- آرزو اتحاد ( فیلم "سیزده 59 ")

4- حمید رضا کشانی (فیلم های "برخورد خیلی نزدیک"، "خانواده ارنست")

5- نغمه ارجمند (فیلم "برخورد خیلی نزدیک")

6- بهرنگ دزفولی زاده (فیلم "اسب حیوان نجیبی است")

7- هادی شریعتی (فیلم "ورود زنده ها ممنوع")

8- ناصر سجادی حسینی (فیلم های "شکارچی شنبه"، "خاک و آتش")

9- مهدی دلخواسته (فیلم "پایان نامه")

10- جواد جلالی (فیلم "بدرود بغداد")

11- سیامک قدکچیان (فیلم های "دختر شاه پریون"، "سعادت آباد"، "زنها شگفت انگیزند")

12- مریم تختکشیان ( فیلم "زندگی با چشمان بسته")

13- مهرداد امینی (فیلم "ورود آقایان ممنوع")

14- سید احمد محمدی (فیلم "مرگ کسب و کار من است")

15- محمد حسن ناحی (فیلم های "33 روز"، "یوسف پیامبر")

16- حمزه اولیا زاده (فیلم "حوالی اتوبان")

17- علی اسدالهی (فیلم "طاووس های بی پر")

18- عبداله عبدی نسب (فیلم "آتشگار")

19- مهسا طیب طاهر (فیلم "رابطه خانوادگی")

برپایه این خبر، بخش مسابقه مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینمای ایران در قالب بخش های "مسابقه عکس فیلم"، "مسابقه پوستر فیلم"، "مسابقه گرافیکی محیطی فیلم" و "مسابقه تیزر و آنونس فیلم" به اجرا درمی آید.

این بخش، به منظور اعتلای هنر– صنعت سینمای ایران، مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی فیلم ها طراحی و پیش بینی شده است. آثار قابل ارائه در این بخش مربوط به فیلم هایی خواهد بود که در فاصله زمانی بیست و نهمین تا سی امین جشنوار بین المللی فیلم فجر به نمایش عمومی درآمده اند.