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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

بزرگیان در گفتگو با مهر :

ادغام سازمان اراضی در سازمان جنگلها هنوز قطعی نیست

ادغام سازمان اراضی در سازمان جنگلها هنوز قطعی نیست

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز مصوبه ادغام سازمان امور اراضی در سازمان جنگل‌ها در شورای عالی اداری به امضای رئیس جمهور نرسیده است، گفت: تا زمانی که این مصوبه به امضای رئیس جمهور نرسیده باشد، نمی‌توانیم آن را قطعی فرض کنیم.

احمد بزرگیان در گفتگو با مهر در رابطه با تصویب طرح ادغام سازمان امور اراضی در سازمان جنگلها در جلسه اخیر شورای عالی اداری اظهار داشت: در حال حاضر امکان اعلام جزئیات این طرح وجود ندارد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه این طرح در شورای عالی اداری تصویب شده است، باید به تأیید و امضای رئیس جمهور برسد و سپس جزئیات آن را اعلام کنیم.
 
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه مصوبه ادغاک سازمان امور اراضی در سازمان جنگلها هنوز به هیچ یک از دو سازمان ابلاغ نشده است، تأکید کرد: تا زمانی که مصوبه به تصویب رئیس جمهور نرسد، ابلاغ نمی شود.
 
این مقام مسئول ضمن ابراز تعجب از انتشار خبر مصوبه شواری عالی اداری قبل از امضای رئیس جمهور، اظهار داشت: روند کار در شورای عالی اداری به این صورت است که مباحث  یا با حضور رئیس جمهور بررسی می شود و یا اینکه با تفیذ اختیار معاون اول رئیس جمهور شرکت می کند؛ در نهایت مصوبات باید به امضای رئیس جمهوررسیده و سپس ابلاغ شود. در این صورت امکان اطلاع رسانی و بیان جزئیات مصوبه وجود دارد.
کد مطلب 1498273

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