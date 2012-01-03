کتاب "افسانه های لکی"ساختاری منحصر به فرد دارد

به گزارش خبرنگار مهر، به بهانه توزیع کتاب "افسانه های لکی" نوشته کیومرث امیری کله جوبی در سطح مدارس راهنمایی تهران که اخیرا از سوی انتشارات "سوره مهر" و طی یک برنامه گسترده انجام پذیرفت گفتگویی را با کیومرث امیری کله جوبی نویسنده این کتاب که اهل و ساکن کرمانشاه است انجام داده ایم. امیری در این گفتگو به نکات بکر و تازه ای در خصوص این کتاب اشاره می کند که جای تعمق دارد.

وی با اشاره به اینکه حرفه اصلی وی روزنامه نگاری و نویسندگی است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال 1338 در روستای کله جوب بخش فیروزآباد از توابع شهر کرمانشاه متولد شدم. حرفه ام روزنامه نگاری و نویسندگی است و کتاب افسانه های لکی را که مجموعه 11 افسانه از افسانه های کهن و رایج در میان لک زبانهای ساکن مناطق جنوب شرقی کرمانشاه و بطور کلی ساکنان حواشی رودخانه سیمره یا همان دره مهرگان در دوران باستان است چند سال پیش برای چاپ به انتشارات سوره مهر در تهران سپردم.

این نویسنده کرمانشاهی تاکید کرد: در سال 1378 چاپ نخست این کتاب انجام گرفت و کتاب در همان سال جزو پروفروش ها قرار گرفت و سال 1389 نیز به چاپ دوم رسید. درباره متن و محتوای کتاب باید عرض کنم شامل افسانه های کهن و بسیار قدیمی است که ریشه در آثار کلاسیک جهانی دارند.

وی افزود: این سری افسانه ها را می توان در سراسر جهان که در میان عموم مردمان رایج بوده یافت، با این تفاوت که در هر سرزمین و در میان هر قوم و قبیله و ملتی این افسانه ها رنگ و بو و شکل و فضای خاصی از ایده و آرمانها، آرزوها و شکست و پیروزی های آن ملتها را به خود می گیرند. اگر چه در ریشه و اساس اشتراک جهانی دارند.

امیری با اشاره به پیام اخلاقی این گونه افسانه ها، گفت: پیام و محتوای ساختاری و درونمایه ی این افسانه ها دارای بار انسانی،‌ نوعدوستی، شجاعت و راستی و پاکی است و مخاطب را با دنیایی رویایی و در عین حال پاک و زلال و به دور از پلیدی ها آشنا و همراه می کند .

این نویسنده کرمانشاهی با اشاره به سوابق نویسندگی خود، گفت: تاکنون چهار عنوان کتاب از من منتشر شده است، نخستین اثر من مجموعه قصه ای است با نام "مرثیه ای برای تو" که شامل ش 6 قصه کوتاه و در رابطه با زندگی و حال و هوای نسل مهاجری است که طی دهه های اخیر از روستاها به سوی شهرها مهاجرت کرده و در حواشی شهرها سکنی گزیدند.

وی افزود: در این آثار، این مردمان بامشکلات خاصی دست و پنجه نرم می کنند و شکل ویژه ای از زندگی و روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را ادامه می دهند و به طور کلی دارای بافت زندگی ویژه ای هستند که من در حد توان در این مجموعه گوشه های از آن را توصیف کرده ام.

این نویسنده کرمانشاهی گفت: کتاب دوم من باز هم مجموعه قصه ای است شامل چهار قصه کوتاه با عنوان "گورستان یخ زده" که در سال 1377 به چاپ رسید.

امیری تاکید کرد: اثر سوم من که به صورت کتاب چاپ شده است، مجموعه اشعارم به زبان مادری یعنی "زبان لکی" است که در سال 1379 و با عنوان "خه ریوه" به معنی غریبه و بیکس به چاپ رسیده است و به غیر از این چون مدت مدیدی خبرنگار رسمی روزنامه کیهان در کرمانشاه بودم صدها گزارش، مقاله و داستان کوتاه از من در نشریات مختلف کشور به چاپ رسیده است.همچنین چند فیلمنامه که می توان عمده ترین آنها را فیلمنامه های مستند داستانی "سیمره رود بی بازگشت" دانست که به صورت یک سریال 9 قسمتی در صدا و سیمای مرکز کرمانشاه تهیه و از شبکه ها ی مختلف و بارها پخش شد و نیز سریال چند قسمتی "بچه های انقلاب" .

وی با اشاره به اینکه افسانه های زیادی در بین مردمان این دیار وجود دارد، گفت: این کتابها، تنها بخش کوچکی از آن افسانه هاست، به جرات می توان گفت صدها افسانه در میان همین لک زبانها و با ویژگی بیانی خاص این مردم وجود دارد، متاسفانه بسیاری از افسانه ها هم از یادها رفته اند و دیگر کسی نیست که آن افسانه ها را به یاد داشته باشد که به نظر من لطمه بسیار بزرگی بر فرهنگ و ادبیات این سرزمین و به ویژه در بخش فولکلور بومی است و من تلاش می کنم همه افسانه ها را جمع آوری و در صورت امکان در اختیار عموم قرار بدهم.

وی افزود: اکنون مشغول گردآوری و نگارش باقی این افسانه ها هستم که امیدوارم بتوانم این کار مهم را به انجام برسانم، باید اضافه کنم نگارش این افسانه ها با همان زبان خاص خود یعنی زبان لکی که جذبه و زیبایی بیشتری بدانها بخشیده و با خط الرسم کردی آماده چاپ دارم و نیز افسانه های لکی مخصوص کودکان را نیز جداگانه گردآوری و آماده برای چاپ دارم که بازهم امیدوارم بتوانم آنها را به دست چاپ و نشر بسپارم.

این نویسنده تاکید کرد: البته مشکل اساسی من در رابطه با تاخیر در چاپ این قسمت از نوشته هایم، مشکل مالی است، چرا که اگر توان مالی داشتم حجم بیشتری از این دسته از آثارم را تا کنون به چاپ رسانده بودم و به همین دلیل ناچارم برای چاپ آنها آرام و پاورچین گام بردارم.

وی با اشاره به توزیع کتاب افسانه های لکی در سطح مدارس تهران، گفت: توزیع کتاب افسانه های لکی در سطح مدارس تهران، اقدامی بسیار به جا و مناسب و در عین حال تاثیر گذار است و من معتقدم جا دارد و سزاوار خواهد بود که قسمتی هایی از این افسانه ها در کتب درسی دانش آموزان انتشار یابد. چرا که محتوای این افسانه ها با کاراکترها و فضاهایی که برای مخاطب به وجود می آورد از چنان پاکی و زلالی برخوردار است که محال است کسی که این افسانه ها را مطالعه می کند به عنصری نامطلوب تبدیل شود و مثلاً دنبال بزه کاری و رفتارهایی از این دست برود.

امیری افزود: قهرمانهای این افسانه ها، کارهایی که انجام می دهند، فضای کلی و پیام نهایی این افسانه ها اثراتی غیر از انسانیت،‌ میهن پرستی، رشادت، ‌شجاعت و نوعدوستی را بر مخاطب باقی نمی گذارد و از سوی دیگر مفهوم و محتوای این افسانه ها ریشه در نهاد پاکی آدمها دارد و از حیث اثر گذاری بدون مبالغه حرف نخست را می زنند.

وی به دیگر ویژگی این افسانه ها اشاره داشت و گفت: ویژگی دیگر این افسانه ها، آن است که مخاطب با یکبار شنیدن و یا خواندن آن،‌ بی کم و کاست در حافظه اش ثبت و ضبط می شود و از چنان جذابیتی برخوردارند که خواننده را غرق در دنیایی مملو از پاکی ها تا آخر به دنبال خود می کشاند و بدو شادی و شهامت برای زندگی می بخشد.

امیری گفت: در همه این افسانه ها، ما شاهد حتی یک نکته بد آموزی و یا چیزی متضاد با انسانیت و عدالت نخواهیم بود، این افسانه ها را می توان تاریخ و توان و خواست حقیقی بشریت و به ویژه مردمان ما به شمار آورد و در تولید ادب و دانایی از چنان ویژگی های منحصر بفردی برخوردارند که شاید نتوان در پدیده های ادبی و هنری دیگری یافت و بطور کلی باید بگویم زاویه دید، نظرگاه و پیام و محتوای این افسانه ها ریشه ای عمیق و طولانی در کلیت فرهنگ و باورهای بومی ما مردمان این سرزمین باستانی و خدا جو دارد که اهمیت و ارزش کتاب را دو چندان می کند.



این نویسنده کرمانشاهی در پایان با اشاره به برنامه های آتی خود، افزود: بیش از 20 سال است مشغول نوشتن رمان بلندی هستم که امیدوارم بتوانم آن را به عنوان کارنامه حرفه ایم به همگان ارائه دهم و غیر از آن دیوان اشعارم را که به زبان لکی سروده ام، هم اکنون آماده چاپ دارم و بطور کلی دمی از نوشتن باز نمی ایستم، زیرا باور دارم جامعه ما در هر شرایطی نیازی ضروری به تولیدات فرهنگی دارد.

