پایه کانون کارشناسان رسمی دادگستری البرز دقیق بنا گذاشته شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز با حضور مهدوی‌راد، رئیس کل دادگستری استان البرز و جمعی از کارشناسان رسمی این استان برگزار شد.



محمد صادق مهدوی راد وی با ابراز خرسندی از تاسیس کانون کارشناسان استان البرز گفت : امیدوارم این جمعیت بسیار مشتاق ، باسواد و باتجربه موجب تعالی استان البرز شوند.



مهدوی‌راد تصریح کرد: هنگامی که یک سازمان خودش را قبول نداشته باشد موفق نخواهد شد. اگر نفرات سازمان معتقد به توانایی خویش باشند و خود را از دیگران کمتر ندانند و این امر به جهت خودپسندی و غرور نباشد، قطعاً موفق خواهند شد.



وی در ادامه سخنان خویش گفت: یک نابغه کمتر از صد نفر می‌داند و هیچ نابغه‌ای بیشتر از صدنفر نمی‌فهمد؛ بنابراین اگر ما نابغه هم نباشیم با ایجاد تبادل‌نظر و همفکری بیشتر از یک نابغه خواهیم فهمید. صدنفر با تجربه و با دانش و علم اگر با یکدیگر مساعی و مشاورت کنند، توانایی‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند.



رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: اولین توصیه من به شما این است که خودتان را قبول داشته باشید و دومین توصیه ام این است که زیرساخت این کانون را محکم و دقیق بریزید تا ثریا دیوار راست بالا برود. از همین ابتدا کار را خوب پایه‌گذاری کنید.



این مسئول به سومین توصیه خود اشاره کرد و گفت: حافظ خود و مجموعه باشید و منتظر نباشید که دیگران بر شما نظارت کنند، سازمان‌ها باید خودشان حافظ منافع خویش باشند. در قرآن کریم حدود 80 بار به امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است. این وظیفه همگانی است که انسانها، مراقب همدیگر باشند اما ما غفلت می‌کنیم و این غفلت در ابعاد مختلف صورت می‌گیرد.



وی توصیه دیگرش را در خصوص دقت در گزارشها و کارها خواند و گفت: اگر یک گزارش کارشناسی درست نباشد رای قاضی مخدوش می‌شود. برخی تصمیمات قضائی به هیچ وجه بدون نظر کارشناسی امکان صدور رای را نخواهد داشت.



وی تصریح کرد: رأی مخدوش موجب نا رضایتی می شود و تداوم نارضایتی موقعیت سازمان و دستگاه قضایی را متزلزل می سازد.



وی اضافه کرد: اگر همه کارها برای رضای خدا باشد، خداوند هم به آن برکت می دهد.



رئیس کل دادگستری استان البرز با استقلال کارشناسان دادگستری و انتخاب هیئت مدیره و ارکان آن ابراز امیدواری کرد که کارها با سرعت و دقت انجام شود.



در پایان مهدوی راد ضمن تشکر از آقایان بهرامعلی؛ رئیس کانون کارشناسان استان تهران، دکتر محمد خان؛ رئیس شورای عالی کارشناسان کشور به خاطر همکاری دلسوزانه در تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز، تشکر و قدر دانی کرد.