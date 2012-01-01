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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

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احمدی نژاد به آمریکا و رحیمی به آفریقا سفر می کنند

احمدی نژاد به آمریکا و رحیمی به آفریقا سفر می کنند

رئیس جمهوری اسلامی ایران و معاول اول وی طی هفته های آینده به آمریکا و آفریقا سفر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر یک منبع آگاه از سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به ونزوئلا و چند کشور دیگر آمریکایی خبر داد.

این منبع تاکید کرد که از هم اکنون ونزوئلا محیای پذیرایی از محمود احمدی نژاد است.

منبع آگاه دیگری نیز از سفر معاون اول رئیس جمهور به الجزایر طی هفته های آینده خبر داد.

وی اعلام کرد که محمدرضا رحیمی طی هفته های آینده جهت شرکت در کمیسیون عالی مشترک اقتصادی میان ایران و الجزایر به این کشور سفر می کند.

گفتنی است بنا بر اخبار دریافتی همچنین دور جدید مذاکرات در خصوص دریای خزر قبل از سال نو در ترکمنستان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1498276

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