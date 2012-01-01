مشارکت گسترده و قانون محوری مهمترین موضوع در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رهنما افزود: اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی از دو کلمه جمهوری به معنی انجام انتخابات برای حضور و مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خود و اسلامی یعنی رعایت اخلاق انتخاباتی و پایبند بودن و عمل به ارزش‌ها توسط مردم، مسئولان، دست اندرکاران انتخابات و نامزدهای انتخاباتی بنا شده است.

وی اظهار داشت: همه وظیفه داریم با تمام توان در فراهم کردن بستر مناسب برای حضور حماسی مردم تلاش کنیم و به طور قطع آنچه که مصلحت الهی است رقم خواهد خورد.

رهنما از چهره‌های قابل نفوذ، تشکلهای سیاسی و شاخصین و برجستگان فرهنگی خواست تا با ادبیات ایجابی در خصوص انتخابات زمینه حضور آگاهانه، با نشاط و پرشور مردم را در عرصه انتخابات فراهم کنند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بارها مواضع خود را در قبال لزوم سلامت انتخابات بیان فرموده‌اند، تصریح کرد: قانون و دستورات ایشان برای ما فصل ‌الخطاب است و به طور حتم تا زمانی که ما در مسیر ولایت و رهبری گام برداریم، انقلاب و نظام از خطراتی که در کمین آن است، در امان خواهند بود.