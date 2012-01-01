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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۴

تا چند روز دیگر صادر می شود:

نخستین گزارش ناظران عرب درباره وقایع سوریه

نخستین گزارش ناظران عرب درباره وقایع سوریه

معاون دبیرکل اتحادیه عرب از صدور نخستین گزارش هیئت ناظران عرب اعزامی به سوریه تا چند روز آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد بن حلی" در گفتگو با روزنامه اماراتی الخلیج اظهار داشت: هیئت ناظران عرب در سوریه به صورت مسئولانه و حرفه ای به فعالیت خود ادامه می دهد و طی چند روز آتی نخستین گزارش خود را صادر می کند.

وی افزود: این هیئت به اجرای تمام بندهای طرح عربی پایبندی دارد و تا چند روز دیگر گزارشی را تقدیم "نبیل العربی" دبیرکل اتحادیه عرب خواهد کرد.

بن حلی ادامه داد: در این گزارش خلاصه ای از پیگیریهای ناظران عرب درباره آنچه دیده اند وجود دارد. ماموریت ناظران عرب این نیست که نتیجه ای را اعلام کنند و در واقع این گزارش ارزیابی صحیحی از شرایط موجود در سوریه خواهد بود.

معاون دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه به گزارشهای منفی که درباره "محمد مصطفی الدابی" رئیس سودانی هیئت ناظران عرب منتشر می شود، واکنش نشان داد و وی را شخصیتی با تجربه و کارکشته دانست.

کد مطلب 1498279

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