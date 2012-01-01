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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

آرا:

قهرمانی تیم والیبال گیتی پسند در دیدار با گاز تهران مشخص می شود

قهرمانی تیم والیبال گیتی پسند در دیدار با گاز تهران مشخص می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال بانوان گیتی پسند گفت: بازی این هفته برابر گاز تهران تعیین کننده تیم قهرمان خواهد بود و امیدواریم با پیروزی، این دیدار را به پایان برسانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، راحله آرا در خصوص بازی هفته گذشته برابر تیم تهران اظهار داشت: بازیکنان در دیدار برابر تیم بانوان تهران به دید یک مسابقه تدارکاتی نگاه می کردند و همین موجب شد تا گیم اول را واگذار کنیم اما تیم را در ادامه جمع کردیم و موفق شدیم هر سه امتیاز دیدار را کسب کنیم.

وی با اشاره به دیدار سرنوشت ساز این هفته گیتی پسند برابر گاز تهران افزود: با وجودیکه در دور رفت در اصفهان مغلوب حریف شدیم اما در این هفته از آمادگی به مراتب بیشتری برخوردار هستیم و بازیکنان انگیزه زیادی برای جبران نتیجه رفت دارند.

آرا ادامه داد: در دیدار رفت شبنم علیخانی را در اختیار نداشتیم که این هفته در صورت اضافه شدن شکوفه صفری نیز قدرت به مراتب بیشتری داریم و هدفمان کسب هر سه امتیاز این دیدار است.

سرمربی تیم والیبال بانوان گیتی پسند افزود:برای بازی این هفته مصدومی نداریم و امیدواریم بتوانیم قرارداد صفری را نیز در فدراسیون والیبال ثبت کنیم تا با قدرت تمام با کارمان ادامه دهیم.

کد مطلب 1498280

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