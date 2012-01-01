قهرمانی تیم والیبال گیتی پسند در دیدار با گاز تهران مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، راحله آرا در خصوص بازی هفته گذشته برابر تیم تهران اظهار داشت : بازیکنان در دیدار برابر تیم بانوان تهران به دید یک مسابقه تدارکاتی نگاه می کردند و همین موجب شد تا گیم اول را واگذار کنیم اما تیم را در ادامه جمع کردیم و موفق شدیم هر سه امتیاز دیدار را کسب کنیم .

وی با اشاره به دیدار سرنوشت ساز این هفته گیتی پسند برابر گاز تهران افزود : با وجودیکه در دور رفت در اصفهان مغلوب حریف شدیم اما در این هفته از آمادگی به مراتب بیشتری برخوردار هستیم و بازیکنان انگیزه زیادی برای جبران نتیجه رفت دارند .

آرا ادامه داد : در دیدار رفت شبنم علیخانی را در اختیار نداشتیم که این هفته در صورت اضافه شدن شکوفه صفری نیز قدرت به مراتب بیشتری داریم و هدفمان کسب هر سه امتیاز این دیدار است .