500 هزار تن کالا از گمرکات گیلان صادر شد

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان کالای صادر شده از گمرک های استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی پنج درصد و از نظر ارزش ریالی 23 درصد رشد نشان می دهد.

وی بیان داشت: عمده کالاهای صادرشده شامل محصولات نباتی ( خیاردرختی، کشمش تیزآبی و کلم برگ )، مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز، مصنوعات شیشه، مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، محصولات معدنی، محصولات صنایع غذایی، مواد نساجی و فلزات معمولی است که به کشورهای روسیه فدراتیو، جمهوری آذربایجان، کانادا، ژاپن، انگلستان، اسپانیا، عربستان، اوکراین، گرجستان، بلاروس، قزاقستان، عراق، ترکمنستان، لهستان، پاکستان، ترکیه، رومانی، هند، سوریه و لیبی صادر شده است.

ناظر گمرکات گیلان گفت: اظهارنامه صادراتی دراین مدت 9 هزار و 491 فقره بوده که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل یک هزار و 818 فقره افزایش داشته است.

وی همچنین واردات قطعی کالا از طریق گمرکات استان دراین مدت را سه میلیون و 899 هزار 441 تن کالا به ارزش بیش از دو میلیارد و 960 میلیون 692 هزار و 75 دلار ذکر کرد و افزود: این میزان کالای وارداتی درمقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 19 درصد کاهش و از حیث ارزشی چهاردرصد رشد داشته است.

بهبود آهنی یادآورشد: کالاهای وارداتی به کشور شامل قطعات فلزات معمولی و مصنوعات آن، چوب و اشیاء چوبی و ماشین آلات مکانیکی است که از کشورهای امارات متحده عربی، جمهوری کره، فدراسیون روسیه و قبرس وارد شده است.