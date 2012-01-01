شبکه یک نامزد دریافت شتر مرغ طلایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره بین المللی واگا برادرز waga brothers که هم اکنون میزبان فیلم " تالاب انزلی " به کارگردانی و تهیه کنندگی سعید نبی از مجموعه "گنجینه تتیس" تولید گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است، خرداد ماه سال آینده در کشور لهستان برگزار خواهد شد.
این مستند تحسین شده که به بررسی طبیعت تالاب انزلی و آثار مخرب فعالیتهای صنعتی انسان بر آن اشاره دارد، پیش از این نیز در دیگر جشنوارههای بینالمللی محیط زیستی در دنیا همچون جشنواره بینالمللی فیلمهای تلویزیونی دنیا و جشنوارههای روسیه، الجزیره، آب، دریا و اقیانوس ، اکو و ... تجلیل شده بود.
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