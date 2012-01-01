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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۴۶

در فستیوال طبیعت لهستان/

شبکه یک نامزد دریافت شتر مرغ طلایی شد

شبکه یک نامزد دریافت شتر مرغ طلایی شد

"گنجینه تتیس" با بیشترین تجلیل در جشنواره‌های جهانی نسبت به سایر آثار تلویزیونی داخلی این بار نامزد دریافت شتر مرغ طلایی فستیوال بین‌المللی طبیعت لهستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جشنواره بین المللی واگا برادرز waga brothers که هم اکنون میزبان فیلم " تالاب انزلی " به کارگردانی و تهیه کنندگی سعید نبی از مجموعه "گنجینه تتیس" تولید گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است، خرداد ماه سال آینده در کشور لهستان برگزار خواهد شد.

این مستند تحسین شده که به بررسی طبیعت تالاب انزلی و آثار مخرب فعالیتهای صنعتی انسان بر آن اشاره دارد، پیش از این نیز در دیگر جشنواره‌های بین‌المللی محیط زیستی در دنیا همچون جشنواره بین‌المللی فیلمهای تلویزیونی دنیا و جشنواره‌های روسیه، الجزیره، آب، دریا و اقیانوس ، اکو و ... تجلیل شده بود.

کد مطلب 1498283

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