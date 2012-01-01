به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت انتشار صدمین شماره فصلنامه «رشد آموزش زبان و ادب فارسی» صبح امروز یکشنبه 11 دی با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین بهرام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، محمد ناصری، مدیر کل دفتر انتشارات کمک آموزشی، سردبیران قبلی و فعلی این مجله، اعضای هیئت و مدیران داخلی آن در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

غلامعلی حدادعادل در این نشست با اشاره به سابقه طولانی حضور خود در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: وقتی به جوانی خودم و عمر رفته نگاهی دوباره می‌کنم، خوشحالم که مجلات رشد به حیات خودش ادامه می‌دهد.

وی افزود: در عالم آموزش، سابقه اهمیت دارد و به نظر من هر چه مدرسه قدیمی‌تر باشد، بهتر است؛ تداوم کار مجله‌ای آموزشی مانند «رشد آموزش زبان و ادب فارسی» که بیش از 25 سال از عمرش می‌گذرد و به شماره صدم رسیده است، باعث افتخار است و باید به دست‌اندرکاران آن تبریک گفت.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی اضافه کرد: ما برای رساندن ایران به مجد و عظمتی که در خور آن است، راهی جز آموزش و پرورش نداریم و برای تحقق هر آرزویی که برای ایران داریم، باید از آموزش و پرورش آغاز کنیم.

حداد عادل گفت: در آموزش و پرورش، معلم عنصر اصلی است و من همیشه گفته‌ام عنصر ذی‌روح است و بقیه بی‌روح‌اند. در واقع این معلم است که به بقیه روح می‌بخشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان خاطرات مربوط به حضورش در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی یادآور شد: اوایل دهه 60 که کارمان را در سازمان شروع کردیم، بیشتر مجلات برای دانش‌آموزان و یک مجله (رشد معلم) هم برای معلمان منتشر می‌شد و امکانات دیگری برای ارتباط با معلمان نبود.

وی گفت: آن زمان دوره جنگ بود و بی‌پولی و کاغذ هم گران بود، ولی باز هم دست ما به نسبت بعضی جاهای دیگر بازتر بود. ما از سختی نترسیدیم و شروع کردیم به تولید مجلات تخصصی رشد. با رشد آموزش ریاضی و رشد آموزش فیزیک شروع کردیم و کم کم در رشته‌های مختلف برای همه دروس مجله داشتیم؛ فیزیک، ریاضی، شیمی، ادب فارسی، معارف اسلامی، آموزش ابتدایی، آموزش راهنمایی، تکنولوژی آموزشی و ... دیگر رشته‌ای نمانده بود که ما سراغ آن نرفته باشیم.

حداد عادل افزود: من خیلی مراقب بودم که این مجلات از حوزه تعریف شده تخصصی بیرون نرود و این سنت در همه مجلات رشد بود. مقام معظم رهبری هم که آن زمان رئیس جمهور بودند، به من می‌گفتند که فلانی من این رشد معلم شما را از اول تا آخر می‌خوانم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه بخش‌هایی از مقاله خود را که در نخستین شماره نشریه «رشد آموزش زبان و ادب فارسی» به چاپ رسیده است، برای حاضران خواند و تاکید کرد: من از انتشار همه مجلات رشد خوشحال می‌شوم، ولی همیشه به فصلنامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی علاقه ویژه‌ای داشتم و در بین 20 بچه دیگر (همه مجلات رشد) این عزیزدردانه من بوده است.

وی همچنین گفت: برای ما پیدا کردن سردبیر برای مجله رشد زبان و ادب فارسی کار دشواری بود و باید کسی را پیدا می‌کردیم که هم حواسش به ارزش‌های انقلاب باشد و هم ادبیات را بفهمد و کسی غیر از کیومرث صابری فومنی این ویژگی‌ها را نداشت.

حداد عادل افزود: صابری آن سال‌ها از آموزش و پرورش رفته بود و در اوایل ریاست جمهوری مقام معظم رهبری به عنوان مشاور ایشان فعالیت می‌کند. من از او خواش کردم که بیاید و سکان مجله (رشد آموزش زبان و ادب فارسی) را به دست بگیرد که او درخواست من را پذیرفت، ولی گفت به شرطی می‌آیم که اسم مرا به عنوان سردبیر بالای مجله نگذارید و من هم شرط او را پذیرفتم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: او (صابری) آمد و با اخلاق خوب و ظرافت هنری و ادبی که همچنین شناختی که نسبت به روشنفکران چپ و مسلمان و افراد فرهنگی داشت، درست مثل یک آچار فرانسه که به هر پیچی می‌خورد، مجله را راه انداخت و خودش هم ستونی به نام «زنگ تفریح» در آن ایجاد کرد که در آن خاطرات اعتماد‌السلطنه را بدون شرح و با استفاده از عنوان باب اول گلستان (اندر سیرت پادشاهان) در هر شماره مجله چاپ می‌کرد.

وی در ادامه مجله «رشد آموزش زبان و ادب فارسی» را یک دوره آموزش ضمن خدمتِ بی سر و صدا برای معلمان نامید و یاد همکاران درگذشته این نشریه از جمله کیومرث صابری فومنی، سیدجعفر شهیدی، احمد احمدی بیرجندی و نصرالله مردانی را گرامی داشت.

حداد عادل همچنین چند پیشنهاد به دست‌اندرکاران فعلی این نشریه کرد و خطاب به آنها گفت: سعی کنید مجله، کماکان آموزش‌محور باشد و بر مدار آموزش بچرخد و مقاله‌ای را که فایده آموزشی نداشته باشد، چاپ نکنید. همچنین این مجله باید جایگاهی باشد برای نقد کتاب‌ها و گفتن حسن و عیب آنها؛ هر کتابی که در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی چاپ می‌شود، برای معرفی و تمییز سره از ناسره آن، میزگرد برگزار کنید.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین با توصیه کادر تحریریه این نشریه به استفاده از تجربه معلمان، از آنها خواست که در معرفی هر چه بیشتر این فرهنگستان به معلمان، دانش‌آموزان و عموم مردم کوشش بیشتری بکنند و ابراز امیدواری کرد روزی هزارمین شماره آن منتشر شود.