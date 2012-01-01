عذرخواهی از فیروزصفه بی طرفی فدراسیون را زیر سوال می برد

به گزارش خبرنگار مهر، در متن نامه علی طاهری به محمد مهدی نبی، دبیر فدراسیون فوتبال آمده است: با توجه به نامه جنابعالی در خصوص عذرخواهی فدراسیون فوتبال از قضاوت اشتباه داوران دیدار فیروز صفه و گیتی پسند که به اذعان جنابعالی نتیجه دیدار را به سود گیتی پسند برگرداند، به استحضار می رساند با توجه به اشتباه فراوان داوران علیه تیم گیتی پسند که نمونه واضح آن در دیدار برابر فولاد ماهان و در حالیکه گیتی پسند دو بریک از حریف خود پیش بود و با اخراج اشتباه شاپا بازیکن برزیلی تیم نتیجه بازی به تساوی انجامید، عذرخواهی فدراسیون از باشگاه فیروز صفه در دیدار برابر گیتی پسند جای بسی تامل دارد .

در ادامه این نامه آمده است: باتوجه به حرکت زشت بازیکن سکونشین فیروز صفه و پرتاب بطری آب به زمین مسابقه که مانع از گلزنی تیم گیتی پسند در همان دیدار شد و این حرکت موجب مضحکه فوتسال ایران در بعد بین المللی نیز شد که بازتاب آن در سایتهای خارجی نمونه عینی آن است ، بهتر بود فدراسیون فوتبال در این خصوص مراتب عذرخواهی خود را اعلام می کرد .

باشگاه گیتی پسند چه در فصل جاری و چه در فصل گذشته از ناحیه داوری بسیار متضرر شده، با این حال این باشگاه هیچگاه به داوریها اعتراض نکرده و این اشتباهات را جزیی از فوتسال ایران می داند . اعلام عذرخواهی رسمی فدراسیون فوتبال از اشتباهات داوری دیدار فیروز صفه و گیتی پسند در حالیکه صحنه پرتاب بطری از طرف تیم حریف موجب شد تا گیتی پسند با اختلاف گل کمتری این دیدار را به سود خود به پایان نرساند و این باعث ش ده که در پایان هفته هفدهم لیگ فوتسال، با تفاضل یک گل تیم گیتی پسند در جایگاه دوم قرار گیرد لذا عذرخواهی حضرتعالی به عنوان دبیرکل فدراسیون فوتبال اتفاقی بس قابل تامل قلمداد می شود که بی طرفی فدراسیون را به طور کلی زیر سوال می برد .