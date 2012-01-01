به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز یکشنبه 11 دی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود :

عهدنامه ترکمنچای در کاخ گلستان

فارس به نقل از مدیر کاخ گلستان از رونمایی اسناد لغو عهدنامه ننگین "ترکمنچای" برای نخستین‌بار خبر داد. مسعود شریفی گفته است: برای نخستین بار اسناد ۸بندی لغو عهدنامه ننگین ترکمنچای در کاخ گلستان رونمایی می‌شود. این اسناد ۲۰دی‌ماه همزمان با مراسم بزرگداشت "امیرکبیر" رونمایی خواهد شد.

ثبت نام 500 عضو جریان انحرافی در انتخابات

حجت الاسلام احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفت وگو با سایت شفاف گفت که یکی از اعضای جریان انحرافی ادعا می کند که 500 نفر از این جریان در انتخابات نام نویسی کرده اند.

منافق فوتبال کیست

سایت مشرق نوشت: چندی پیش علی کفاشیان صحبت از کسانی کرد که با فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) نامه نگاری داشته و آن‌ها را «منافق» خطاب کرد. گویا در این نامه، اطلاعاتی درباره وقایع فدراسیون ایران به این نهاد خارجی ارائه شده بود. براساس اخبار دریافتی، این نامه توسط یکی از مدیران سابق فدراسیون نوشته شده است. این فرد که سابق چندان خوبی نداشته و در دوران فعالیتش نیز ناکام بود، این نامه را برای سپ بلا‌تر (رئیس فیفا) ارسال داشته که البته، راه به جایی نبرده است. این شخص که سابقه اقداماتی عجیب هم در کارنامه‌اش دارد و همین نیز موجب برکناری غیر مستقیمش شد، سابقه وابستگی به برخی مسائل را هم داشته که در سفرهای خارجی برایش مشکل ساز می‌شده است!

پروژه انتقام رژیم صهیونیستی از شهید طهرانی مقدم

مشرق نوشت بعد از وقوع آتش‌سوزی در منزل یک دانشمند یهودی فرانسوی در مرکز تل‌آویو چند سایت دست دوم عبری و عرب‌زبان نزدیک به گروه‌های غرب‌گرای لبنان و فلسطین مانند 14 مارس و فتح و امثال آن، به نقل از منابع نامشخص، تصویری از یک اطلاعیه به زبان عربی و با آرمی مشابه آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های جهادی فلسطینی منتشر کردند که در سربرگ آن نام "گردان‌های شهید حسن طهرانی مقدم" دیده می‌شود و برخی از این رسانه‌ها هم این خبرها را با عکسی از شهید طهرانی‌مقدم مزین کردند. این گروه مشکوک که هنوز هیچ منبعی هویت آن را شناسایی نکرده، این آتش سوزی را یک "عملیات" در واکنش به ترور دانشمندان ایرانی، بویژه انفجار بیدگنه از سوی موساد خوانده و مسؤولیت این حادثه را پذیرفته است.

دفتر هاشمی سخنان زیبا کلام را تکذیب کرد

صادق زیباکلام که روز گذشته در گفت‌و‌گو با فارس از نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم خبر داده بود، طی تماسی با این خبرگزاری این خبر را تکذیب کرد و گفت:پیرو مصاحبه‌ای که از این جانب در تاریخ ۱۰دی‌ماه سال ۹۰با عنوان "نظر هاشمی رفسنجانی عدم شرکت در انتخابات است" در خبرگزاری فارس منتشر شد، از دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با حقیر تماس گرفته شد و گفتند که جناب ایشان این خبر را تکذیب می‌کند. این نکته را اضافه می‌کنم آنچه بنده در خصوص عدم شرکت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات گفته بودم صرفاً نظر شخصی و برداشت خودم بوده است.

چراغ‌سبز اوباما برای شکستن تحریم جدید ! ایران



خبرگزاری فارس نوشت:"شبکه خبری یهودیان جهان" تلویحا اذعان کرد که اوباما با قرار دادن کلمه "انعطاف‌پذیر" در شیوه پیاده‌سازی تحریمی که به تازگی آن را امضا کرد، عملا تمهیدی برای دور زدن تحریم مزبور اندیشیده است.

نماینده‌ای که خبرنگار شد

به گزارش خبرنگار جهان "علی صالح آبادی" نماینده دور سوم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه مشهد بود که پس از آن نتوانست به مجلس راه یابد .وی چند سالی است که هفته نامه ستاره صبح را راه اندازی کرده و مدیر مسئول این نشریه است. این نماینده سابق مدتی است که در راهروهای مجلس تردد می کند و بعضا هم با نمایندگان برای هفته نامه خود مصاحبه می گیرد.

نظرسنجی جالب مشایی و جوانفکر در نشست هواداران دولت

خبرگزاری فارس نوشت: در حاشیه نشست انتخاباتی هواداران دولت که با حضور احمدی‌نژاد در مجلس قدیم برگزار شد تیم رسانه‌ای جریان انحرافی اقدام به نظرسنجی جالبی کرد.برخی گزینه های این نظر سنجی عبارتند از:



- اعتماد مردم به اطرافیان امین رئیس جمهور به دلیل تاثیر پذیری از اخبار منتشر شده توسط رسانه‌های مخالف دولت مخدوش شده است.

-پایگاه اجتماعی حامیان رئیس جمهور به دلیل تخریب‌های غیر منصفانه اخیر به شدت کاهش یافته است.

- با افشاگری‌های مستند رسانه‌های مخالف دولت (کیهان، فارس‌نیوز، مشرق و ...) میزان اقبال و اعتماد عمومی به این رسانه‌‌ها افزایش یافته است.

حسین فدایی: جریان فتنه و انحرافی با سناریوی مختلف فعالند

حسین فدایی عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان درمصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: سادگی نکنیم و فریب نخوریم؛ زیرا جریانهای فتنه و انحرافی با سناریوهای مختلف،پیچیده و به موازات هم در صحنه انتخابات فعالند و باید بیش از پیش استراتژی وحدت اصولگرایان را مدنظر داشته باشیم. بزرگ‌ترین مشکل اصلاح طلبان این است که انگ تحریم به آن‌ها زده شود.

وی ادامه داد:برخی عناصر فتنه و اصلاح طلب در تبیین عدم حضور گفته بودند؛ ما باید کاریکنیم که مشارکت کاهش پیدا کند، اگر مشارکت در انتخابات زیر ۳۰درصد شود، ماموفق بوده‌ایم و اگر این اتفاق بیفتد، دنیا می‌تواند سیاست‌هایش را درمورد ایران اجرا کند. ما رای نداریم و اگر یک انتخابات دیگر ببازیم، دیگراز هیچ کدام هم کاری ساخته نیست. نظام به ما نیاز دارد و باید امتیازبدهد، زمانی کروبی و موسوی تندروی کردند ولی الان نظام به ما نیاز دارد. ابراز نگرانی از انگ تحریم دارند و گفته اند که نباید عدم حضور ما تحریم تلقی شود اگر ما بیاییم غرب نمی‌تواند حقوق بشر را علیه نظام مطرح کند!

دادگاه «اعتماد ملی» برگزار شد

ایسنا نوشت: در ادامه رسیدگی به پرونده «محمدجواد حق‌شناس» دردادگاه مطبوعات، این متهم در خصوص چهار مورد اتهامی به دفاع از خود پرداخت.بر اساس این گزارش، رسیدگی به چند مورد اتهامی و اخذ آخرین دفاع به جلسه دیگر موکول شد.

هاآرتص:نیروهای ویژه ارتش اسرائیل به محض سقوط بشار اسد حمله به سوریه را آغاز می کنند

صراط نوشت: روزنامه صهیونیستی هاآرتض امروز در مقاله ای آورد: نیروهای ویژه ارتش اسرائیل به طور مداوم در حال ارزیابی موقعیت سوریه هستند تا به محض سقوط رژیم بشار اسد، حمله به سوریه را آغاز کنند.

برنامه مشترک جریان انحراف و یک حزب تکنو کرات

ندای انقلاب آورد:رصد برخی فعالیت های جریان انحراف و یک جریان تکنوکرات بیانگر آن است که این دوجریان به دنبال پیاده سازی یک راهبرد مشترک هستند. گفته می شود تلاش ویژه ای در شرف تکوین است که بر اساس آن کشور در شرایط انتقال قدرت قرار بگیرد.

روایت احمد توکلی از پشت پرده فساد مالی اخیر

خبرگزاری فارس نوشت: احمد توکلی ظهر امروزدر نشست علمی دانشجویان دانشگاه شیراز با موضوع «کالبد شکافی تقلب 3 هزارمیلیارد تومانی» با اشاره به نقص موازین شایسته‌سالاری در قالب‌های مختلف اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل ملاک تصمیم‌گیری در حکومت، رفیق بازی، تبارگرایی و گروه‌آرایی است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در جریان تاسیس بانک آریا که با پشتیبانی افرادی از درون بانک مرکزی صورت گرفت، این فرد 15 بار تلاش کرد با تقلب مجوز بگیرد اما نشد و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که بار شانزدهم این فرد موفق به گرفتن مجوز شد!