داریوش بابائیان مشاور تهیه‌کننده این فیلم تلویزیونی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم تلویزیونی" یاران بی نشان" به کارگردانی محمدرضا خاکی امروز در تهران کلید خورد. تصویربرداری در لوکیشن‌های خارجی در میدان قزوین آغاز شده است.

وی ادامه داد: این فیلم تلویزیونی برای پخش در روز 28 صفر تولید می‌شود. مهیار رشیدی نویسنده این تله فیلم است و بازنویسی نهایی را محمدرضا خاکی بر عهده داشته است. انوش جعفریان تهیه‌کننده این فیلم تلویزیونی را بر عهده دارد و من مشاور تهیه‌کننده هستم.

ارسلان قاسمی، اصغر محبی، حسن اسدی، سهند جاهد، فرهناز منافی‌ظاهر، اردشیر کاکاوند،زهره برومند، ناصر عرب بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. خاکی کارگردانی فیلم سینمایی"اینجا تاریک نیست" را در کارنامه دارد.