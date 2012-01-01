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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

اعلام اسامی هیات انتخاب مستند فیلم فجر

اعلام اسامی هیات انتخاب مستند فیلم فجر

هیاتی پنج نفره کار انتخاب و ارزیابی فیلم های مستند بلند سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهرهیاتی پنج نفره کار انتخاب و ارزیابی فیلم های مستند بلند سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر را برعهده دارند.
 

وحید موسائیان، محمدعلی فارسی، محمد صدری، حسین خورشیدی و رضا درستکار اعضای این هیات را تشکیل می دهند.

برپایه این خبر، این هیات قرار است فیلم های منتخب بخش مسابق سینمای حقیقت ( ویژه آثار بلند مستند) جشنواره را از میان 93 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره انتخاب کنند.

روابط عمومی سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر با اعلام این خبر افزود: بخش سینمای حقیقت با نظر به اهمیت و جایگاه ویژه سینمای مستند در رشد و اعتلای فرهنگ جامعه، در ساختار جشنواره  فجر پیش بینی شده، و کلیه آثاربلند مستندی که در دو سال گذشته با مدت زمان 70 دقیقه و یا بیشتر تولید شدند می توانستند در این بخش شرکت نمایند که تا پایان مهلت اعلام شده 93 اثر به دبیرخانه رسیده است.

شایان ذکر است سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر با رویکرد " اخلاق، آگاهی و امید" به همت معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روزهای 12 الی 22 بهمن در تهران و استان های مختلف کشور برگزار می شود.
 

کد مطلب 1498289

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