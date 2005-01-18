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۲۹ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۴۱

در گفت و گو با " مهـــر "

صديقه وسمقي : دولت بايد بعد از دادن بودجه و كمك به تشكل ها ، بر چگونه هزينه كردن آن نظارت دقيق كند / حمايت از اهل قلم و تشكل ها ، به مفهوم تزريق مالي نيست

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : دكتر صديقه وسمقي - شاعر و منتقد ادبيات گفت : در كشور ما به محض اين كه سخن از حمايت از اهل فرهنگ و تشكل هاي فرهنگي و ادبي به ميان مي آيد ، ذهن ها به سوي دريافت پول و تزريق اقتصادي از سوي دولت سوق پيدا مي كند ، در صورتي كه حمايت ، معناي فراگيرتري دارد .





اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب افزود : در هيچ يك از انجمن ها و تشكل هاي موجود ، توان حمايت از اهل فرهنگ و صاحبان قلم را نمي بينم ، به اعتقاد من حمايت جدي از اين تشكل ها به عمل نمي آيد ، چرا كه شرايط جامعه ي امروز ما ، شرايطي بحراني و غيرمطلوب است .

سراينده ي مجموعه شعر " نماز باران " تصريح كرد : معضلات و مشكلات فراواني در ارتباط با اهالي قلم و فرهنگ وجود دارد ، اما اهتمامي در جهت مرتفع كردن اين مشكلات مشاهده نمي شود ، نهادهايي مانند وزارت ارشاد بايد در اين زمينه ها تلاش هاي موثري كنند .

دادن بودجه به هرجايي كه معلوم نيست مي خواهند چه كاري انجام دهند ، و بر اساس كدام ضابطه مي خواهند كار كنند ، صحيح نيست .

وسمقي با اشاره به كمك هايي كه به برخي از انجمن ها و تشكل هاي غير دولتي در حوزه ي فرهنگ و هنر و ادبيات تعلق مي گيرد ، گفت : دولت بايد قبل از دادن " پول " ، به برنامه ريزي دقيق و منسجم بيانديشد و پول را درجاي خودش خرج كند ، به اعتقاد من بايد ابتدا برنامه اي فراگير در جهت حمايت واقعي از اهل فرهنگ مدون گردد و مجريان اين برنامه ها هم مشخص شوند ، تامين اعتبار بدون برنامه ريزي و نظارت فايده اي ندارد .

دكترصديقه وسمقي خاطرنشان كرد : دولت بايد بعد از دادن بودجه و كمك به تشكل ها ، بر چگونه هزينه كردن آن نظارت دقيق داشته باشد و بداند كه اين پول ، در چه جايي صرف مي شود ، دادن بودجه به هرجايي كه معلوم نيست مي خواهند چه كاري انجام دهند ، و بر اساس كدام ضابطه مي خواهند كار كنند ، صحيح نيست .  

کد مطلب 149829

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