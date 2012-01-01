بازیکنان تیم بسکتبال ماهان مشکلی با یکدیگر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادق زاده در آستانه دیدار تیمش مقابل مقابل شهرداری گرگان اظهار داشت: قطعا بازی بسیار سخت و دشواری را در خانه پیش رو داریم، فولاد ماهان در بازی رفت نیز به سختی شهرداری گرگان را شکست داد و این بازی برایمان بسیار دشوار خواهد بود.
وی ادامه داد: تیم شهرداری گرگان تیم بسیار خوب و هماهنگی است و از کادر فنی خوبی بهره می برد. ما در این مسابقه باید با تمرکز کامل بازی کنیم. خوشبختانه تمرینات تیم بخوبی انجام می گیرد. امیدوارم در این مسابقه به هدف اصلی خود برسیم و تماشاگران فولاد ماهان از ما راضی باشند.
صادق زاده در پاسخ با این سوال که "شرایط بازیکنان چگونه است"، عنوان کرد: مشکل خاصی در بین بازیکنان وجود ندارد و همه آماده بازی هستند تنها آسیب دیدگی جواد داوری باعث شده تا کمتر از او استفاده کنیم.
وی بیان داشت: جواد از نیم فصل با آسیب دیدگی مواجه شد و در شرایط ایده آل قرار ندارد اما به هر حال باید به او بیشتر استراحت بدهیم تا برای بازیهای آینده و البته با تلاش کادر پزشکی تیم بتوانیم به خوبی از او استفاده کنیم.
هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور فردا برگزار خواهد شد و فولاد ماهان سپاهان تیم دوم جدول رده بندی در سالن شهدای مخابرات اصفهان و از ساعت 16میزبان شهرداری گرگان خواهد بود.
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