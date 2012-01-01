بازیکنان تیم بسکتبال ماهان مشکلی با یکدیگر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادق زاده در آستانه دیدار تیمش مقابل مقابل شهرداری گرگان اظهار داشت : قطعا بازی بسیار سخت و دشواری را در خانه پیش رو داریم، فولاد ماهان در بازی رفت نیز به سختی شهرداری گرگان را شکست داد و این بازی برایمان بسیار دشوار خواهد بود .

وی ادامه داد: تیم شهرداری گرگان تیم بسیار خوب و هماهنگی است و از کادر فنی خوبی بهره می برد . ما در این مسابقه باید با تمرکز کامل بازی کنیم . خوشبختانه تمرینات تیم بخوبی انجام می گیرد . امیدوارم در این مسابقه به هدف اصلی خود برسیم و تماشاگران فولاد ماهان از ما راضی باشند .

صادق زاده در پاسخ با این سوال که " شرایط بازیکنان چگونه است"، عنوان کرد : مشکل خاصی در بین بازیکنان وجود ندارد و همه آماده بازی هستند تنها آسیب دیدگی جواد داوری باعث شده تا کمتر از او استفاده کنیم .

وی بیان داشت: جواد از نیم فصل با آسیب دیدگی مواجه شد و در شرایط ایده آل قرار ندارد اما به هر حال باید به او بیشتر استراحت بدهیم تا برای بازیهای آینده و البته با تلاش کادر پزشکی تیم بتوانیم به خوبی از او استفاده کنیم .