مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت تیم داماش ضمن بیان مطلب فوق افزود: نکته مهمی که در این چند روز شاهد آن بودم انگیزه بالای بازیکنان داماش در تمرینات بود. با توجه به این موضوع بسیار امیدوارم در نیم فصل دوم لیگ برتر نتایج خوبی را کسب کرده و حتی به رده‌های بالاتر جدول رده‌بندی لیگ صعود کنیم.

وی با بیان اینکه کسب امتیاز در نیم فصل دوم برای همه تیم‌ها سخت است، در مورد مشکلات مالی باشگاه داماش و تاثیر آن روی تیم افزود: همه باشگاه‌ها مشکل مالی دارند ولی تا این لحظه پرداختی تیم داماش به بازیکنان خیلی خوب بوده و از این حیث در بین پنج تیم اول لیگ برتر قرار دارد. مطمئنم با مدیریت آقای عابدینی و تلاش اعضای هیئت مدیره این مشکلات بزودی برطرف خواهد شد.

سرمربی جدید تیم فوتبال داماش با بیان اینکه منکر تاثیر منفی مسائل مالی روی تیمش نیست، تاکید کرد: تیم داماش این پتانسیل را دارد که به روند رو به رشد خود ادامه داده و حتی در پایان فصل سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند. من این موضوع را برای بازیکنان موشکافی کردم و آنها نیز باید باور کنند، می‌توانند به چنین موفقیت بزرگی دست یابند.

وی در مورد دیدار با صنعت نفت آبادان خاطرنشان کرد: دیدار ما با تیم خوب صنعت نفت، حکم بازی 6 امتیاز را دارد و تیم برنده می‌‌تواند جایگاه بهتری را در جمع تیم‌های بالانشین لیگ برتر بدست آورد.

تارتار با بیان اینکه حضور مربیانی مانند دنیزلی، بلاژویچ، زلاتکو کرانچار و "آلبرتو کاستا" و رقابت آنها با مربیان ایرانی نیم فصل دوم لیگ را جذاب‌تر می‌کند، در پایان گفت: دوست داریم در رقابتی سالم با این مربیان، ضمن کسب تجربه و پیشرفت، سربلند باشیم و در پایان فصل جایگاه مطلوبی را به دست آوریم.

دیدار تیم‌های صنعت نفت آبادان و داماش گیلان در چارچوب هفته هجدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 14:30 روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد.