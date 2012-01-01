نظر اعضای شورای اسلامی مشهد درباره حریم طرقبه شاندیز سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر عباس شیرمحمدی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اسلامی مشهد اظهار کرد: امامان جماعات طرقبه و شاندیز نظراعضای شورای اسلامی مشهد در خصوص حریم مشهد را سیاسی کاری دانسته اند که به نظر می رسد در حیطه وظایف این افراد نیست که در مورد این مسئله صحبت کنند.

وی ادامه داد: پاسخ ائمه جماعات در زمان مناسب و با برگزاری جلسه ای به شکل مطلوب داده خواهد شد.

وی بیان کرد: لایحه شهرداری مشهد در زمینه اخذ تسهیلات مالی خارجی برای احداث خط 2 قطار شهری مشهد با قید یک فوریت به تصویب اعضای شورای اسلامی رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: احداث خط 2 قطار شهری مشهد از جنوب به شمال و بالعکس، مراکز مهم جمعیتی محروم و متوسط مشهد را پوشش می دهد.

وی عنوان کرد: احداث این خط می تواند در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی، کاهش ترافیک در سطح شهر، صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی، صرفه جویی در وقت شهروندان و ایجاد عدالت و کاهش هزینه های حمل و نقل درون شهری موثر باشد.

وی افزود: نظریه کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی شهرداری مشهد درخصوص اصلاحیه مصوبه قرار داد پروژه های مشارکتی جانباز نیز از نظر نمایندگان شورای اسلامی گذشت و به تصویب رسید.

شیرمحمدی ادامه داد: نظریه کمیسیون مشارکت های کلان اقتصادی شهرداری مشهد در خصوص اجرای پرو‍ژه مشارکتی گلشهر نیز با موافقت اعضای شورا تصویب شد.

وی در خصوص دیگر نظریه های عنوان شده در این جلسه گفت: نظریه کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری درارتباط با انتشار اوراق صکوک اجاره نیز در این جلسه مطرح شد اما مقرر شد تا در جلسه آینده مورد بررسی وتصمیم گیری قرار گیرد.

گفتنی است، امام جمعه شاندیز چندی پیش درباره حریم طرقبه شاندیز و مشهد به اعضای شورای شهر مشهد اظهارکرد: طی 3 سال گذشته هیئت دولت مصوبه ای مبنی بر تشکیل شهرستان طرقبه شاندیز داشته ولی متأسفانه بعضی از افراد در شهر مشهد که در حقیقت مرکز وحدت و همدلی است نگرانی هایی را مرتب دامن زده اند، و بارها اظهارت غیر مسئولانه که چرا اصلا چنین شهرستانی بوجود آمده را مطرح کرده اند.

حجت‌الاسلام علی بهمنی عنوان کرد: موضوعات مربوط به حریم دو شهر باید با اقدامات کارشناسی حل شود و نیاز به جنجال نیست و در این رابطه اعضای شورای شهر مشهد را به مطالعه قوانین ارجاع می دهیم، تا اینکه مردم را با حرفهای خلاف قانون نگران نکنند.

امام جمعه طرقبه نیز موضع گیری برخی از اعضای شورای شهر مشهد در خصوص ابطال مصوبه هیئت دولت در مورد شهرستان شدن طرقبه شاندیز را غیر مسئولانه دانسته و اظهارکرده بود:برخی از اعضای شورای شهر مشهد در آخرین جلسه‌ای که داشته‌اند اصل مصوبه هیئت دولت را که نزدیک سه سال پیش تصویب شده و بخش طرقبه و شاندیز به شهرستان ارتقا یافته است را زیر سئوال می‌برند.

حجت‌الاسلام محمد حسن ایزدی حرفهای اعلام شده از سوی برخی اعضای شورای شهر مشهد را در شأن این شورا ندانسته و تصریح کرده بود: هیچکس انتظار ندارد که این افراد در جایگاهی که قرار دارند از این نوع حرفهای غیراصولی بزنند.