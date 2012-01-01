هاب پستی فرودگاه پیام کرج مورد بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، هاب پستی فرودگاه پیام که در کرج مستقر است، با حضور مسئولان، کارشناسان و مدیران ذیربط مورد بهره برداری قرار گرفته است.

مدیرکل پست استان البرز و مدیرکل گمرگ و معاونان و مسئولان مربوطه از شرکت کنندگان در مراسم بهره برداری از هاب پستی فرودگاه پیام بوده اند.

ماموریت هاب پستی بر موارد مربوطه از قبیل ارائه انواع و اقسام خدمات و سرویسها به مشتریان داخلی و بین المللی متمرکز شده است.

سرویسهایی مانند جمع آوری، حمل و نقل وتوزیع جریانهای اطلاعات بین المللی (پست) و همچنین کالاها (بسته های پستی) از دیگر موارد در این زمینه است.

بار و لجستیک و سرویسهای دیگر وابسته به آن از دیگر موارد است

بار و لجستیک و سرویسهای دیگر وابسته به آن (خدمات جنبی اجرایی) در ازای دریافت نرخ و تعرفه های رقابتی نیز به عنوان یکی دیگر از این موارد مطرح است.

برای ارائه خدمات مطلوب و حساب شده، نیاز اول اینگونه مراکز سرعت و انعطاف پذیری آن است.

این امر با توجه به بعد مسیرهای هواپیمایی و سرعت در ادامه مسیر در ارتباطات بعدی و همچنین تخلیه و بارگیریها و شبکه اطلاع رسانی قابل اعتماد، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

البته هاب پستی به عنوان مرکز تفکیک، تجزیه، تلفیق و توزیع جهانی جریانهای پستی وارده و صادره و حتی ترانزیت آنها نیز مطرح است.

هاب پستی فعالیتهای مختلف دیگری را نیز انجام می دهد

این هاب علاوه بر فعالیتهای یادشده که به عنوان قطب بار و پست منطقه توسط اتحادیه جهانی پستی معرفی شده و مجوز آن را نیز صادر کرده است، فعالیتهای مختلف دیگری را نیز انجام می دهد.

چاپ و انتشار و توزیع مجلات و روزنامه های خارجی و توزیع کاتالوگ ها از دیگر فعالیتهای هاب پستی به شمار می آید.

توزیع و بسته های تجاری، پاکات پستی، پست مجدد (Remailing)، انبارداری و سایر خدمات جانبی از دیگر موارد در این زمینه محسوب می شود.

فرودگاه بین المللی پیام و منطقه ویژه اقتصادی پیام در کرج مستقر است.