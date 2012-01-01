بررسی تاثیر توفانهای گرمسیری بر وقوع زمین لرزه های بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان این دانشگاه میان توفانهای گرمسیری و زمین لرزه ها ارتباطی یافته اند که نشان می دهد این توفانها واقعا می توانند لرزه هایی قدرتمند، مشابه زمین لرزه سال 2010 در هائیتی و تایوان را به وجود بیاورند. به گفته محققان بارش شدید باران یکی از اصلی ترین عوامل به شمار می رود زیرا این نوع از بارانها منجر به زمین لغزه های فراوان و فرسایش شدید شده و مواد را از روی سطح زمین می شویند، به این شکل بار فشار از روی زمین برداشته شده و منجر به تحریک گسلها به حرکت کردن می شود، برداشته شدن این بار گسلها را آزاد کرده و زمین لرزه رخ می دهد.

در این مطالعه محققان اطلاعات درباره زمین لرزه های بزرگ در تایوان و هائیتی را مورد بررسی قرار داده و تشابه هایی را میان آنها مشاهده کردند، نتایج نشان می داد بیشتر زمین لرزه های بزرگی که در این مناطق رخ داده اند طی چهار سال پس از وقوع توفانهای به شدت بارانزای گرمسیری در این مناطق وقوع یافته اند.

از نمونه این رویدادها می توان به توفان "ماراکوت" تایوان در سال 2009 اشاره کرد که پس از آن و در همان سال زمین لرزه ای به شدت 6.2 ریشتر و در سال 2010 زمین لرزه ای به شدت 6.4 ریشتر در این کشور رخ داد. به گفته محققان اینگونه به نظر می آید که زمین لرزه ها تنها می توانند به واسطه وقوع توفانها و گردبادهای گرمسیری در کنار گسلهای متمایل به وجود بیایند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، این مطالعه جدید نتایج تحقیقی مشابه که در سال 2009 درباره ارتباط میان توفانها و گردبادها و وقوع توفانهای کوچک وجود دارند انجام گرفته بود را تایید می کند. هر دو این مطالعات با نظریه ای در ارتباطند که "لرزه خیزی آبی" نامیده شده و برای اولین بار در سال 1987 ارائه شد، این نظریه ارتباطی را میان نوسانات بارش باران و فعالیتهای لرزه ای زمین در نظر گرفته بود.