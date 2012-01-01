اختلاسی در شعب بانک مسکن البرز دیده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جوادیان ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه که در دفتر مدیر شعب بزگرار شد، اظهار داشت: تا کنون اختلاسی در شعب بانک مسکن استان البرز مشاهده نشده است و همکاران به صورت دوره تحت آموزش های لازم هستند.



جوادیان بانک مسکن را سالم ترین شبکه بانکی در کرج عنوان کرد و ابراز داشت: این بانک در حال حاضر 16 هزار و 740 میلیارد ریال تسهیلات به مردم استان البرز ارائه داده است.





مدیر شعب بانک مسکن استان البرز با اشاره به اینکه حدود یک و نیم سال در سمت مدیر شعب بانک مسکن استان مشغول به کار هستم، گفت: بانک مسکن سالم ترین شبکه بانکی در کرج است.



جوادیان افزود: پرسنل شعب بانک مسکن به صورت گردشی هر سه سال یک بار تغییر می کنند که 90 درصد این کار اجرایی می شود.

پرداخت وام در قبال داشتن توجیه اقتصادی



مدیر شعب بانک مسکن استان البرز در خصوص سخت بودن روند اعطای وام به برخی از متقاضیان اضافه کرد: زمانی که فردی برای دریافت وام به شعب بانک مسکن مراجعه می کند در درجه نخست دلیل درخواست وام فرد مورد بررسی قرار می گیرد، اگر توجیه اقتصادی داشته باشد اعطای وام به راحتی صورت می گیرد.

