300 مدرسه در خراسان شمالی تحت پوشش طرح مروج هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر نیک پرست اظهار داشت: 300 مدرسه در کل استان خراسان شمالی تحت پوشش این طرح قرار دارد که به نسبت جمعیت دانش آموزی استان ، درصد بالایی از کل دانش آموزی خراسان شمالی و بیشتر از دیگر استان های کشور تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: بر اساس طرح مروج سلامت، هشت آیتم آموزش سلامت، ارائه خدمات بالینی، ‌سلامت کارکنان، سلامت روان و مشاوره والدین و جامعه در برنامه های ارتقاء سلامت به طور گسترده ای در این مدارس برنامه ریزی و اجرایی می شود.

وی عنوان کرد: این طرح که با توجه به توافق شورای منطقه ای آموزش و پرورش 300 مدرسه در خراسان شمالی اجرایی می شود ‌در صورتی که تمامی برنامه ها به درستی اجرا و نواقص بهداشت محیطی این مدارس به شکل کامل رفع شود، حدود 30 میلیارد ریال هزینه خواهد داشت.