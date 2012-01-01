  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

اظهارنظر بازیکنان پرسپولیس/

کاظمیان: پرسپولیس خانه مهدوی‌کیاست/ نوری: خوشحالیم کیا برگشت

کاظمیان: پرسپولیس خانه مهدوی‌کیاست/ نوری: خوشحالیم کیا برگشت

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در پایان تمرین امروز در مورد وضعیت این تیم و بازگشت مهدوی کیا به پرسپولیس اظهار نظر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان در مورد وضعیت پرسپولیس در جمع خبرنگاران، گفت: وضعیتم خوب است. قطعا تیمی که مربی‌اش عوض شده دچار شوک می‌شود و امیدوارم این شوک برای پرسپولیس مفید باشد.

وی شرایط پرسپولیس را برای نیم فصل دوم مطلوب خواند و گفت: پرسپولیس خانه مهدوی کیاست و امیدوارم حضورش به این تیم کمک کند.

مهاجم تیم پرسپولیس در پاسخ به این موضوع که قبلا گفته این تیم نفرین شده است، اظهار داشت: من این صحبت را بعد از بازی و در حالیکه ناراحت بودم گفتم الان شرایط بهتر است و امیدوارم در آینده خوش شانسی بیشتری بیاوریم.

محمد نوری هم در پایان تمرین امروز پرسپولیس در مورد شرایط این تیم اظهار داشت: خدا را شکر شرایط خیلی خوب است و امیدوارم بتوانیم ملوان را در خانه‌اش شکست دهیم.

هافبک تیم پرسپولیس با بیان اینکه "همه خوشحالیم که مهدوی‌کیا به پرسپولیس برگشته زیرا اینجا خانه اوست"، گفت: دنیزلی نیاز به تمجید ندارد و همه هواداران او را دوست دارند. امیدوارم با حضور مهدوی کیا و دنیزلی پرسپولیس به روزهای خوبش بازگردد.

کد مطلب 1498306

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها