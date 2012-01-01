تمهیدات سازمان لیگ برای فینال جام حذفی/ چگونگی انتخاب ورزشگاه حافظیه

عزیزالله محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص چگونگی تعیین زمان و مکان بازی فینال جام حذفی گفت: در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان دو تیم استقلال و شاهین بوشهر داشتیم، قرار بر این شد که دیدار نهایی جام حذفی در تاریخ 9 بهمن ماه در ورزشگاه حافظیه برگزار شود.

وی در ادامه افزود: در این جلسه من آیین نامه را برای دو طرف قرائت کردم، چون طبق آیین نامه جدید، فینال جام حذفی باید به صورت تک بازی برگزار شود که اگر فینالیست‌ها از یک استان نباشند، محل بازی فینال در یک زمین بیطرف باید با توافق نمایندگان دو تیم تعیین شود و اگر آنها با یکدیگر به توافق نرسند محل دیدار نهایی با قرعه کشی تعیین خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ برتر اظهار داشت: پس از بررسی‌هایی که با نمایندگان دو باشگاه انجام دادیم، دو طرف به توافق رسیدند که دیدار نهایی جام حذفی در تاریخ 9 بهمن ماه برگزار شود. ابتدا استقلالی‌ها موافق نبودند که بازی فینال در شیراز برگزار شود اما پس از آن اعلام کردند که به احترام مردم بوشهر این موضوع را می‌پذیرند.

وی با اعلام اینکه گنجایش ورزشگاه حافظیه شیراز در حالت عادی 15 هزار نفر است، گفت: ظرفیت ورزشگاه حافظیه شیراز به صورت مساوی بین هواداران دو تیم استقلال و شاهین تقسیم می‌شود و به احتمال فراوان بلیت فروشی روز برگزاری بازی انجام خواهد شد.