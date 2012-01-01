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۱۱ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۸

موسوی خبر داد:

خواف 21 درصد بیشتر از تعهد تعیین شده اشتغال خانگی ایجاد کرده است

خواف 21 درصد بیشتر از تعهد تعیین شده اشتغال خانگی ایجاد کرده است

خواف - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار خواف از ایجاد اشتغال خانگی به میزان 21 درصد بیش از سهمیه و تعهد تعیین شده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور موسوی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، سهمیه خواف در این حوزه را ایجاد هزار و 800 شغل اعلام کرد.

وی افزود: تمامی این متقاضیان پس از معرفی به بانک ها از سوی کارگروه اشتغال شهرستان خواف موفق به دریافت تسهیلات مشاغل خانگی شده اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این تعداد، 387 متقاضی دیگر پس از تکمیل پرونده در کارگروه، به بانک های عامل معرفی شده اند.

معاون فرماندار خواف ضمن تقدیر از تلاش اعضای کارگروه و تاکید بر تسریع در پاسخگویی به متقاضیان تسهیلات، تصریح کرد: هرچند سهمیه مشاغل خانگی شهرستان بیش از تعهد تعیین شده محقق شده است، لکن اعضای کارگروه تا رفع کامل معضل بیکاری در شهرستان به فعالیت ادامه خواهند داد.

کد مطلب 1498308

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