خواف 21 درصد بیشتر از تعهد تعیین شده اشتغال خانگی ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور موسوی در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان، سهمیه خواف در این حوزه را ایجاد هزار و 800 شغل اعلام کرد.

وی افزود: تمامی این متقاضیان پس از معرفی به بانک ها از سوی کارگروه اشتغال شهرستان خواف موفق به دریافت تسهیلات مشاغل خانگی شده اند.

وی ادامه داد: علاوه بر این تعداد، 387 متقاضی دیگر پس از تکمیل پرونده در کارگروه، به بانک های عامل معرفی شده اند.

معاون فرماندار خواف ضمن تقدیر از تلاش اعضای کارگروه و تاکید بر تسریع در پاسخگویی به متقاضیان تسهیلات، تصریح کرد: هرچند سهمیه مشاغل خانگی شهرستان بیش از تعهد تعیین شده محقق شده است، لکن اعضای کارگروه تا رفع کامل معضل بیکاری در شهرستان به فعالیت ادامه خواهند داد.