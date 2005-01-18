وزير كشور خواست درجلسه غير علني در باره جنايت پاكدشت توضيح دهد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، اكبر اعلمي در سوال خود از وزير كشور در باره اقدامات صورت گرفته در پيشگيري از وقوع جناياتي از نوع حادثه پاكدشت و برخورد با خاطيان اين قضيه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گفت: وظيفه حاكميت تامين امنيت است ، ابراز تاسف از اين حادثه حكومت داري نيست .



وي افزود : چرا يك بچه درنقطه اي از جمهوري اسلامي مسوولان را به دو سال بازي مي دهد و قتل هايي از يك نوع را مرتكب مي شود ، براي توجيه اين قتل ها گفته مي شود كه قاتل نابغه بوده است همانطور كه در قتل هاي سال پيش تهران نيز گفته شد .

اعلمي تاكيد كرد : من مي گويم او نابغه نبوده است ، بلكه اين ضعف ، زبوني و بي عرضگي مسوولان ماست كه فردي بدون گذراندن دوره در باندهاي حرفه اي اينگونه مرتكب قتل مي شود.

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اضافه كرد: اگر مردم از طريق پخش اطلاعيه ومسوولان را از اين قتل ها مطلع نمي ساختند ، قتل ها ادامه پيدا مي كرد.

وي خطاب به موسوي لاري با بيان اينكه تنها با افرادي كه ديوارشان از مسوولان عاليرتبه كوتاه تراست برخورد شده است ، گفت : نبايد با سياست فرافكني اقدامات خود را به گردن ديگران بيندازيم ، مردم اين را از ما به عنوان حكومت داران نمي پذيرند.

وي تاكيد كرد: شوراي امنيت كشور كه وزير كشور رياست آن عهده دار است بايد هر دو دقيقه يكبار تشكيل شود تا مواردي از نوع جنايت پاكدشت مورد رسيدگي دقيق قرار بگيرد واگر كوتاهي نمي شد بايد اين جنايت در قتل اول خفه مي شد وتكرار نمي گرديد.

عبدالواحد موسوي لاري وزيركشور درپاسخ به اين سوال ازكاهش جنايت و جرم در سه ماه سال جاري نسبت به سال قبل خبرداد و سپس به مشكلات شهرهاي بزرگ و حاشيه نشيني اشاره كرد و گفت : پرداختن به مقدمه امنيت در اين حاشيه نشيني ها وايجاد ساخت و سازهاي غير قانوني از مسائل مهمي است كه مورد توجه مسئولان سياسي ، امنيتي ، قضايي وانتظامي قرار گرفته است و به همين منظور ستادهاي ويژه اي براي جلوگيري از ساخت وسازهاي غيرمجاز تشكيل شده است.

موسوي لاري ادامه داد: تمام مسئولان به قصورها و تقصيرها درحاشيه پاكدشت پرداختند و دستگاه امنيتي ، قضايي ، سياسي و انتظامي هر يك باخاطيان حاشيه برخورد كردند و هيچ كس از قصور و تقصير خود بي دليل مصون نماند.

وي افزود: براي پيشگيري ازاين حوادث در شوراي امنيت كشور ، پيشنهادي مطرح شده است كه به زودي دستور العمل دستگاههاي اجرايي قرار مي گيرد .

وي با بيان اينكه با مسوولان بالاتر نيز در قضيه پاكدشت نيز برخورد شده است گفت مباحثي وجود دارد كه من تقاضا مي كنم در يك جلسه غيرعلني آنها را توضيح دادم.

پس ازاظهارات موسوي لاري ، ابوترابي كه رياست جلسه را بر عهده داشت ازاعلمي درباره قانع شدن وي سوال كرد كه اعلمي گفت: من خواهش مي كنم يك جلسه غيرعلني تشكيل شود تا وزير كشور توضيحات خود را ارايه كند اما با توجه به توضيحات ارايه شده قانع نشدم.

نايب رييس مجلس نيز با ابراز تاسف مجدد ازحادثه پاكدشت گفت: ابراز تاسف و تاثرخود و نمايندگان را از اين حادثه اعلام مي كنيم و اميدواريم چنين حوادثي ديگر به وقوع نپيوندد.

در جلسه علني امروز همچنين طرح تشكيل شركت آب منطقه اي استان ها مطرح شد كه به دليل پايان يافتن جلسه بررسي آن به جلسه بعدي موكول شد.

مجلس شوراي اسلامي فردا نيز جلسه علني خواهد داشت.