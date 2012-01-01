به گزارش خبرنگار مهر، منابع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی در 23 درس برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی اعلام شده است.

آزمون های جامع در سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی با هدف ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی هر ساله در دو نوبت شهریور و اسفند ماه برگزار می شود.

بر اساس مصوبه شورایعالی برنامه ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی شرط قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی از شهریور سال 90 به بعد، کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون است.