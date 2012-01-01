ثبت نام 117 نفر برای شرکت در انتخابات کرمان/ 13 زن داوطلب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در خصوص آمار داوطلبان نماندگی مجلس در استان کرمان اظهارداشت: از این تعداد ثبت نام شده 104 نفر مرد و 13 نفر زن هستند.

وی بیان کرد: 19 نفر از این داوطلبان دارای مدرک تحصیلی لیسانس، 73 نفر فوق لیسانس، 21نفر دکترا و چهار نفر دارای مدرک حوزوی معادل فوق لیسانس و دکترا هستند.

وی همچنین گفت: از ده نفر نماینده کنونی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، پنج نفر آنها نامزد نهمین دوره انتخاباتی شده اند.

نجار در این رابطه گفت: این پنج نفر از حوزه های انتخاباتی شهرستان های کرمان، بردسیر و سیرجان، بم، زرند هستند.

وی همچنین گفت: از ده نفر نماینده کنونی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ، پنج نفر آنها نامزد نهمین دوره انتخاباتی شده اند.

وی در این رابطه گفت: این پنج نفر از حوزه های انتخاباتی شهرستان های کرمان، بردسیر، سیرجان، بم و زرند هستند.

استاندار کرمان در ادامه گفت: در نخستین روز ثبت نام 5 نفر، دومین روز 3 نفر، سومین روز 6 نفر، چهارمین روز 23 نفر، پنجمین روز 16 نفر و ششمین روز 15 نفر و هفتمین روز 49 ثبت نام کرده اند.

به گفته وی جوان ترین داوطلب انتخاباتی مجلس در استان یک زن با 30 سال سن و مسن ترین یک مرد با 64 سال سن است.

نجار، در مورد تعداد نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تفکیک شهرستان های استان، گفت: از حوزه انتخابیه شهرستان های بافت، رابر و ارزوئیه، 12 نفر ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: از حوزه انتخابیه چهار شهرستان بم، ریگان، فهرج و نرماشیر نیز 8 نفر ثبت نام کرده اند.

وی اضافه کرد: از حوزه انتخابیه شهرستان های جیرفت و عنبرآباد 4 نفر و از حوزه شهرستان های رفسنجان و انار نیز 14 نفر ثبت نام کرده اند.

استاندار کرمان در ادامه گفت: از حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان نیز 17 نفر ثبت نام کرده اند که یک نفر آنان زن است.

وی اضافه کرد: در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر نیز 13 نفر داوطلب نمایندگی مجلس شده اند که از این تعداد دو نفر آنها زن هستند.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه شهرستان شهر بابک نیز در مجموع 10 نفر ثبت نام کردند که یک نفر از این تعداد زن است.

استاندار کرمان، تعداد نامزدهای انتخاباتی ثبت نام شده از حوزه انتخابیه شهرستان های راور و کرمان را 30 نفر اعلام کرد که از این تعداد 8 نفر آنها زن هستند.

وی همچنین گفت: از حوزه انتخابیه شهرستان های کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب 9 نفر ثبت نام کرده اند.

نجار گفت: بیشترین ثبت نام شده ها مربوط به حوزه انتخابیه کرمان و راور و کمترین مربوط به حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد است.

به گفته وی محدوده سنی داوطلبان نهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی 30 تا 64 سال بوده است.

استاندار کرمان در ادامه بیان کرد: شروع رسمی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوم دیماه با فرمان وزیر کشور آغاز شد.

وی ادامه داد: بر این اساس در فاصله زمانی سوم تا نهم دیماه افرادی که تمایل به حضور در رقابت انتخاباتی داشتند، موظف بودند ثبت نام کنند.

استاندار کرمان همچنین گفت: همزمان با شروع ثبت نام افراد داوطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، هیئت های اجرایی در سطح استان تشکیل شد.

وی ادامه داد: 58 هیات اجرایی شامل 14 حوزه انتخابیه شهرستان ها، 9 حوزه شهرستانی اصلی و 35 حوزه فرعی بخش ها در استان تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: استان کرمان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و حضور حداکثری مردم را دارد.

وی همچنین بیان کرد: امنیت انتخابات فراهم شده و پیش بینی های لازم در این زمینه صورت گرفته است.

استاندار کرمان افزود: طرح های عملیاتی برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اجرا شده و به تصویب شورای تامین شهرستان و استان رسیده است.

به گفته وی قرار است در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 10 درصد این انتخابات به طور رایانه ای انجام شود.

نجار با بیان اینکه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انتخاب فرد اصلح معیارهایی را بیان کرده اند، گفت: این معیارها باید مورد توجه و ملاک کسانی که می خواهند نمایندگانی را در جایگاه قانون گذاری داشته باشند، قرار گیرد.

وی زمان برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را 12 اسفند ماه سال جاری عنوان کرد.

نجار گفت: هیئت های بازرسی در استان کرمان نیز همزمان با سراسر کشور شکل گرفته و فرد مورد نظر نیز معرفی شده است.

وی اضافه کرد: واحد قضایی نیز برای رسیدگی به تخلفات احتمالی انتخاباتی درنظر گرفته شده است.

استاندار کرمان همچنین تاکید کرد: برگزاری انتخابات باید منجر به انسجام و رفاقت شود.

نجار همچنین بر حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمن دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و گفت: مردم در 12 اسفند ماه جاری اصلح ترین افراد را انتخاب کنند.