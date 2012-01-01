نمایندگان صنعت چاپ پاکستان به ایران آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، میرزاغلامحسین و غضنفر جعفری دو عضو اتحادیه چاپخانه‌داران کشور پاکستان و از فعالان صنعت چاپ و بسته‌بندی این کشور با حضور در ایران و محل اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران به مذاکره با نمایندگان این اتحادیه پرداختند.

این دو میهمان پاکستانی اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران که از نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی دوبی در اسفندماه سال گذشته و حضور در پاویون ایران با توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشورمان در این حوزه آشنا شده بودند، حضور خود در ایران را آغاز مبادلات و توافقات بیشتر در حوزه صنعت چاپ دانستند.

در ابتدای این نشست، بابک عابدین، نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران که وظیفه ترجمه مطالب مطرح شده در نشست را هم برعهده گرفته بود، درباره مبادلات بانکی دو کشور و امکان بازکردن ال سی در بانک‌های پاکستان سئوال کرد که میرزا غلامحسین ضمن ابراز بی‌اطلاعی در این‌باره از پیگیری برای به دست آوردن چند و چون مبادلات بانکی دو کشور خبر داد.

عابدین همچنین درباره فعالیت‌های اتحادیه چاپخانه‌داران، شرکت نمایندگان صنعت چاپ پاکستان در نمایشگاه‌های بین‌المللی، چگونگی دریافت مجوز برای افتتاح چاپخانه و واحدهای چاپ و بسته‌بندی پرسید که باز هم میرزا در‌این‌باره پاسخ داد: شرکت در نمایشگاه‌های خارجی برای ما و اتحادیه‌مان خیلی مهم است. اتحادیه وظیفه‌ای در زمینه صدور مجوز فعالیت به واحدهای چاپی ندارد و اصلاً در کشور ما سختگیری‌هایی در این زمینه وجود ندارد و ما فقط باید شرکت و یا چاپخانه خود را ثبت رسمی کنیم و همچنین اینگونه نیست که دولتمان سیستم نظارتی بر صنعت چاپ داشته باشد.

در همین زمینه، جعفری دیگر فعال صنعت چاپ پاکستان توضیح داد: ما بیش از 300 چاپخانه صنعتی در کشورمان داریم که در بین آنها واحدهای معروف که فعالیت‌های گسترده‌ای در منطقه و حتی خاور دور دارد نیز وجود دارد.

میرزا غلامحسین با اشاره به اینکه پاویون ایران در نمایشگاه دوبی بهترین فرصت برای آشنایی جهانیان با صنعت چاپ ایران بود، بیان کرد: ما خیلی خوشحال شدیم که ایران حضوری قدرتمند در نمایشگاه دوبی داشت و همان آشنایی باعث شد که امروز در ایران حاضر شویم تا درباره امکان تجارت و آموزش مشترک صحبت کنیم.

جعفری که از مدیران و صاحبان امتیاز شرکت «العباس» است با اشاره به اینکه این واحد صنعتی از سال 1970 در کشور پاکستان و با گستره بین‌المللی فعالیت می‌کند، عنوان کرد: ما فعالیت‌های صنعتی و پژوهشی را همگام پیش می‌بریم و سعی داریم در تعامل با صنعت چاپ اروپا به ویژه انگلستان باشیم.

وی ادامه داد: ما به مساله به روز شدن صنعت چاپ کشورمان بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌ها و علم روز، توجه ویژه داریم و همچنین سعی می‌کنیم با کار پژوهشی در بخش‌هایی از ساخت و تجهیز دستگاه‌های تکمیلی نیز وارد شویم که حاصل این تلاش ساخت ابزارهای تکمیلی است که می‌تواند به کارآمدتر شدن دستگاه‌های چاپ اروپایی منجر شود.

مدیر فروش و بازاریابی شرکت صنعتی العباس نکاتی که در تولیداتشان مدنظر قرار می‌دهند، اینگونه برشمرد: مناسب بودن قیمت تمام شده، تسهیل روند تولید و سودآوری بیشتر، از نکاتی است که ما بدان توجه داشته‌ایم و سعی می کنیم با تامین تکنولوژی و فرآیند مهندسی ـ فنی به دیگر واحدهای صنعتی کمک کنیم. تاکنون تمرکز ما بر این بود که بهترین امکانات و محصولات را در مرحله طراحی و اجرا به کشور خودمان بیاوریم، ولی در حال حاضر به همکاری با دیگر کشورها هم می‌اندیشیم و در همین زمینه ایران را به دلایل مختلف کشوری مناسب دیده‌ایم.

جعفری افزود: ما در حال حاضر به دنبال ساخت ماشین‌آلات سنگین چاپ نیستیم، بلکه با ساخت یک بخش تکمیلی و مونتاژ آن در دستگاه‌های بزرگ سعی می‌کنیم با هزینه کمتر دستگاه‌های کارآمدتر داشته باشیم که با توافق با شرکت‌های مادر در اروپا این اجازه را یافته‌ایم که با گارانتی و خدمات پس از فروش در این زمینه وارد شویم. این اتفاق باعث می‌شود که دستگاه‌هایی تخصصی‌تر داشته باشیم که با هزینه کمتر کار ماشین‌های پیچیده را می‌کند.

به گفته وی این راه‌حل‌های تکمیلی برای تجهیز دستگاه‌ها می‌تواند در ایران هم کارآیی داشته باشد و کیفیت آنها در حد نوع آلمانی و انگلیسی نیز هست. وی همچنین نمونه اجرا شده آن را در کشورشان و در شرکت topical برای چاپ کتاب مثال زد و همچنین چاپ طلاکوب داغ را که بیش از 3 سال است اجرایی می‌شود نام برد.

این کارشناس صنعت چاپ اضافه کرد: من در بررسی صنعت چاپ و بسته‌بندی ایران متوجه شدم که به کیفیت خیلی دقت می‌شود، ولی در زمینه تنوع محصولات هنوز جای کار وجود دارد و همچنین مساله ارزش افزوده هنگام عرضه کالا نیز باید بیشتر مدنظرتان باشد. اگر قرار است در زمینه صادرات محصولاتتان کار کنید به نظر می‌رسد، باید در این زمینه‌ها دقت شود. مثلاً در زمینه صنعت داروسازی ایران این ظرفیت را دارد که کالاهای خود را با بهترین بسته‌بندی صادر کند.

جعفری با تاکید بر لزوم کار پژوهشی در صنعت چاپ و بسته‌بندی گفت: شما محصولات خوبی در حوزه‌های کشاورزی، خشکبار، موادغذایی و .. دارید که اگر بسته‌بندی‌های خوبی داشته باشند می‌توانند در بازار پاکستان مشتری خود را بیابند. همچنین شما در زمینه رنگ‌ها و رنگ‌آمیزی در صنعت چاپ خیلی خوب کار می‌کنید.

ادامه دارد ...