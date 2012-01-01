120مددجوی مجری طرح اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، امرالله فروزنده افزود: رویکرد جدید کمیته امداد اشتغالزایی مددجویان و عدم وابستگی آنان به مبالغ مستمری است و در این راستا مددجویان استقبال خوبی از این طرح‌ها داشته‌اند.

وی اظهار داشت: کمیته امداد علاوه بر ایجاد اشتغال برای مددجویان تحت پوشش، نظارت بر اجرای طرح‌های و بیمه کردن آنها را نیز در دستور کار قرار داده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران بیان داشت: طبق برنامه امسال باید جمعیت تحت پوشش کمیته امداد این استان 10درصد کاهش یابد.

وی همچنین بیان کرد: کمیته امداد این شهرستان یک میلیارد و 330 میلیون ریال وام قرض‌الحسنه به مددجویان پرداخت کرده است.

فروزنده همچنین درآمد حاصل از مشارکتهای مردمی این نهاد در شهرستان گچساران را بیش از چهار میلیارد ریال در چند ماه اخیر عنوان کرد.