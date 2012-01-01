مشکلی با حقیقی نداشته و ندارم/ دنیزلی به تیم پرسپولیس نظم داده است

به گزارش خبرنگار مهر، میثاق معمارزاده پس از پایان تمرین امروز یکشنبه تیم پرسپولیس در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق افزود: دنیزلی مربی بزرگی است و در این مدت به تیم نظم زیادی داده است، چه از لحاظ تمرین دادن و چه از نظر جمع کردن حواشی تیم. وی در این مدت عملکرد خوبی داشته و نشان داده است که یک مربی و مدیری واقعی است.

وی افزود: تیم ما هنوز خیلی کار دارد و امیدواریم بازیکنان بتوانند خواسته‌های دنیزلی را در زمین پیاده کنند که در این صورت پرسپولیس مثل سابق نخواهد بود.

دروازه بان پرسپولیس در مورد جدایی حقیقی از این تیم اظهار داشت: برای من فرقی نمی‌کند زیرا مشکلی با حقیقی نداشتم و ندارم. اصلا دوست ندارم در این مورد صحبت کنم. ضمن اینکه باید بگویم حقیقی برای تیم پرسپولیس زحمتش را کشید.

معمارزاده در پایان در مورد گریه کردن روی نیمکت تیم پرسپولیس پس از بازی با استقلال، گفت: من آن روز از نتیجه ناراحت بودم و وقتی ناراحتی هواداران را دیدم بغضم ترکید و گریه‌هایم به صورت ناخودآگاه بود. خوشحالم الان در تیم تغییرات مثبتی صورت گرفته و امیدوارم در آینده نتایج خوبی کسب کنیم.