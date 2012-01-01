ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرهای بزرگ خراسان جنوبی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی و شهری استان که به مناسبت بیست و دومین سالگرد تصویب تشکیل شرکت های آب و فاضلاب برگزار شد، ایجاد شبکه جمع آوری فاضلاب در شهرهای بزرگ ضروری دانست و اظهار داشت: این پروژه باید با سرعت بیشتری در شهرها اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه عمران و آبادانی روستاها و رفع محرومیت از مهمترین برنامه های انقلاب اسلامی ایران بوده است، افزود: روحیه جهادی مسئولان در سال های نخستین انقلاب زمینه عمران و آبادانی روستاها و رفع محرومیت از نقاط شهری را فراهم کرده است.

امام جمعه بیرجند با اشاره به شرایط عصر کنونی و جایگاه ایران در منطقه، تصریح کرد: توسعه پایدار نیاز حیاتی عصر حاضر بوده و در این راستا باید توسعه پایدار ایجاد شود که این امر با عزم همگانی مسئولان در تمام مناطق قابلیت اجرایی شدن را دارد.

وی در خصوص مشکلات و مسائل پیش روی مردم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اظهار داشت: در آن دوران برخورداری از یک منبع آب شرب یا یک انشعاب برق برای مردم غیر قابل تصور بوده و این در حالی است که عزم و اراده و رهبری و مدیریت معنوی حاکم بر کشور، رضایت مندی شهروندان را فراهم کرده است.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: در این راستا مناطق محروم و روستاها از نعمت های فراوان این انقلاب بهره مند شدند، اما برای رسیدن به چشم انداز 20 ساله نظام باید بیش از پیش تلاش کرد.

وی در ادامه زمین و آب را به عنوان دو امانت الهی عنوان کرد و بیان داشت: بخش اعظمی از آیات قرآن به مبحث حفظ محیط زیست و به خصوص استفاده بهینه از این دو عنصر حیاتی اختصاص دارد.

امام جمعه بیرجند همچنین ایجاد شبکه کانال فاضلاب را در شهرهای بزرگ ضروری، اما در عین حال برای شهری مثل بیرجند غیر ضروری عنوان کرد.

حجت الاسلام رضایی بیرجندی با بیان اینکه با توجه به اقلیم استان، خشکسالی های پیاپی و جنس خاک، به نظر می رسد چنانچه فاضلاب به خودی خود در زمین دفن شود بهتر است، زیرا در نهایت کاری هم که شبکه آب و فاضلاب انجام می دهد، تجمیع آنها در یک منطقه خاص(امیرآباد) و دفن آنها است، یادآور شد: اما در این زمینه بهتر است کارشناسان بررسی کنند اگر فاضلاب بدون هزینه انتقال در زمین دفن شود، چه مشکلی را بوجود خواهد آورد.